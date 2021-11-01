На рынке дверей в основном представлены белые, деревянные, а иногда и графитовые оттенки, но дверь может стать гораздо больше, чем просто универсальным фоном. Они могут стать красочным акцентом или основным украшением интерьера, отражающим индивидуальность жильцов.

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Цвета всегда сопровождали нас – они вызывают эмоции и воспоминания. Именно благодаря им мы можем превратить свой дом в красивое и увлекательное место.

Желтая дверь для креативных оптимистов

Желтый оттенок обладает уникальной силой – стимулирует мозг и поднимает настроение. Он ассоциируется с солнцем и песчаным пляжем на сказочном жарком острове. Следует воспользоваться необычными свойствами этого цвета в интерьере.

Необычное пространство / Фото pinterest

Красная дверь для энергичных исследователей

Красный отображает горячий темперамент. Интерьер в этом энергичном сильном цвете наполнит комнату радостью и теплом.

Смелый выбор / Фото pinterest

Морской оттенок любителей природы и гармонии

Морской цвет ассоциируется с небом и водой, расслабляет и успокаивает. Он внушает воспоминания о весне, природе и создает хорошее настроение. Это идеальный цвет для креативных мечтателей, ценящих оригинальные решения.

Романтический стиль / Фото pinterest