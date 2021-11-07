Особое внимание: как ухаживать за комнатными растениями перед зимой
Источник:cleanipedia
Наступление холодов означает, что нужно позаботиться о растениях не только снаружи, но и внутри дома. Простые советы помогут им пережить зиму и сохранить свою красоту.
Растения в горшке – это не только отличный предмет декора, со временем они становятся нашими друзьями. А еще это отличные помощники, которые обогащают кислородом любое помещение.
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Растения в горшках требуют особого ухода в осенне-зимний период. В это время они вступают в период покоя, и мы можем помочь им подготовиться к нему и спокойно пережить зиму.
Больше солнца
Чем ближе к зиме, тем реже появляется солнышко и меньше световой день. Недостаток солнца может стать для растений фатальным – стебли становятся вялыми, листья утончаются и опадают. Некоторые растения могут даже умереть. Это можно предотвратить, если расположить растения в горшках как можно ближе к окну. Они лучше будут чувствовать себя на подоконнике с восточной и южной стороны, потому что солнце светит там дольше даже в пасмурные дни. Также важно время от времени вращать горшки на 180 градусов.
Очистка листьев
Даже на самом солнечном месте растение не будет поглощать много света, если его листья будут покрыты толстым слоем пыли. Поэтому когда сумерки начинаются раньше и близится зима, начинайте регулярно убирать листья своих "зеленых друзей".
Ограничьте полив комнатных растений
Зимой, когда растения находятся в покое, им нужно гораздо меньше воды и питательных веществ. Необходимо без угрызений совести ограничить их полив. Следует поливать растения только тогда, когда увидите, что земля в горшке уже сухая.
Контроль температуры
Чем меньше света попадает в растения, тем ниже должна быть их температура. Поэтому для большинства наших комнатных растений оптимальная температура 16 – 18 градусов по Цельсию.