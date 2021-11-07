Особое внимание: как ухаживать за комнатными растениями перед зимой

Наступление холодов означает, что нужно позаботиться о растениях не только снаружи, но и внутри дома. Простые советы помогут им пережить зиму и сохранить свою красоту.

Растения в горшке – это не только отличный предмет декора, со временем они становятся нашими друзьями. А еще это отличные помощники, которые обогащают кислородом любое помещение.

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Растения в горшках требуют особого ухода в осенне-зимний период. В это время они вступают в период покоя, и мы можем помочь им подготовиться к нему и спокойно пережить зиму.

Украшение дома / Фото pexels

Больше солнца

Чем ближе к зиме, тем реже появляется солнышко и меньше световой день. Недостаток солнца может стать для растений фатальным – стебли становятся вялыми, листья утончаются и опадают. Некоторые растения могут даже умереть. Это можно предотвратить, если расположить растения в горшках как можно ближе к окну. Они лучше будут чувствовать себя на подоконнике с восточной и южной стороны, потому что солнце светит там дольше даже в пасмурные дни. Также важно время от времени вращать горшки на 180 градусов.

Зеленые друзья / Фото pexels

Очистка листьев

Даже на самом солнечном месте растение не будет поглощать много света, если его листья будут покрыты толстым слоем пыли. Поэтому когда сумерки начинаются раньше и близится зима, начинайте регулярно убирать листья своих "зеленых друзей".

Создают уют в доме / Фото pexels

Ограничьте полив комнатных растений

Зимой, когда растения находятся в покое, им нужно гораздо меньше воды и питательных веществ. Необходимо без угрызений совести ограничить их полив. Следует поливать растения только тогда, когда увидите, что земля в горшке уже сухая.

Обогащение кислородом / Фото pexels

Контроль температуры

Чем меньше света попадает в растения, тем ниже должна быть их температура. Поэтому для большинства наших комнатных растений оптимальная температура 16 – 18 градусов по Цельсию.

Создание невероятной атмосферы / Фото pexels