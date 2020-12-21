Якщо плануєте робити ремонт, дізнайтеся про те, які рішення можуть зіпсувати загальне враження від інтер'єру.

Украинский дизайнер Наталья Руснак в своем Instagram рассказывает про детали, кторые могут испортить даже дорогостоящий ремонт.

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Комплекты мебели



Покупать комплекты мебели уже неактуально / Фото kiev-mebel.com

Да, вам не показалось. Сочетание шкафа с комодом или дивана с креслами уже не в моде. Вместо этого дизайнеры советуют выбирать различные цвета, стили и фактуры.

Выключатели и розетки



Неправильно подобранные розетки испортят впечатление от интерьера / Фото energywest.com.ua

На них лучше не экономить. Эти небольшие аксессуары способны испортить впечатление от ремонта. Выбирайте варианты, которые не будут выбиваться из общей картинки интерьера.

Пластиковый плинтус



Лучше выбирать деревянный плинтус / Фото Bouw

Сделает ваш ремонт визуально дешевым. Лучше заменить этот вариант на изделие из натуральных материалов: деревянный или даже из камня.

Пластиковый поддон в душе



Вместо пластикового поддона лучше выберите вариант с плиткой / Фото Dushevayak

Давно устаревший вариант. Лучше выложить душ плиткой и отказаться от поддона вообще. Такое решение гораздо удобнее и привлекательнее.

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Один цвет во всей квартире



В доме нужно делать цветные акценты / Фото Forestvrn