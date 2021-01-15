Перед началом реконструкции своего жилья обязательно узнайте, какие тренды сейчас актуальны, а что давно вышло из моды. Это поможет сделать качественный и долговечный ремонт.

Про возможные ошибки в ремонте всегда лучше знать заранее. Дизайнер Елена Кузина в своем блоге в Instagram рассказывает, чего следует избегать в современных интерьерах.

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Не делайте яркую декоративную штукатурку на стенах



Яркая штукатурка визуально уменьшает пространство / Фото Pinterest

Лучше используйте краску пастельных оттенков, нейтральные обои или стеновые панели.

Богатые шторы с ламбрекенами давно остались в прошлом



Такие шторы уже не актуальны / Фото Extra-room

Даже не тратьте свое время и деньги – сегодня в моде минималистичные варианты.

Единственный стиль, где такие шторы еще допустимы – 100% классика.

Кухонный уголок



Вместо кухонного уголка лучше выберите небольшой стол и два-три стула / Фото Letromebel

Не планируйте его в своей квартире. Даже в самой маленькой кухне можно разместить стол с несколькими стульями, а про уголок лучше забыть. Уголки уже не в моде, да и сидеть на них неудобно.

Сделать хороший интерьер с полосатыми или цветочными обоями может только дизайнер



Неправильно подобранные обои могут испортить интерьер / Фото Houzz

Если вы делаете ремонт самостоятельно, лучше приобретите однотонные обои, или варианты с геометрическими узорами. Или просто покрасьте стены.

Осторожно с барной стойкой



Устаревшая барная стойка портит впечатление от ремонта / Фото Flagma

Эта мебель пользуется большой популярностью. На барной стойке удобно завтракать или принимать гостей. Но будьте осторожны – модели с металлической штангой остались в прошлом. Не покупайте их. Лучше всего – заказать барную стойку, которая идеально подойдет к цвету и материалу кухонного фасада.

Конечно, мода меняется быстро и следить за всеми тенденциями весьма непросто. Но помните, что минимализм и простые решения будут актуальны всегда.