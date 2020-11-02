Когда делаете ремонт самостоятельно, существует риск принять необдуманные решения, о которых потом придется жалеть.

О распространенных просчетах в планировании помещений рассказывает дизайнер Наталья Руснак .

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Полное отсутствие планирования



Перед началом ремонта нужно все продумать / Фото 1tmn

Нередко понимание того, что вам нужно, приходит только после ремонта. Обычно в квартире не хватает розеток, источников света, шкафов и так далее.

Сегодня каждый имеет в доме много гаджетов, требующих зарядки . Поэтому розетки лучше сделать с запасом: у кресел, диванов, рабочего места.

Пренебрежение перепланировкой



Нельзя сносить несущие конструкции при перепланировке / Фото dizainmetrov

Часто на этапе, когда можно перенести двери, снести стену или уменьшить отверстия , люди этим пренебрегают. А потом живут в помещении, которое является некомфортным.

В особо сложных ситуациях после ремонта начинают еще дополнительно что-то менять или сносить . Чтобы избежать этого, лучше подумать о перепланировке наперед.

Не нужно размещать все по углам комнаты



Пример расстановки мебели в стиле «лофт» / Фото dizainmetrov

Ч астая ошибка тех, кто создает дизайн самостоятельно. Комната, в которой вся мебель прижата к углам, выглядит неуютно.

Нужно группировать и зонировать мебель. Для этого лучше изучить простые правила дизайна и ознакомиться с советами специалистов.

Непродуманные санузлы



Планирование санузла чрезвычайно важно / Фото atem.com.ua

Здесь нужно все тщательно измерить: размеры сантехники, ширину проходов и тому подобное. Учитывайте, что у раковины должно быть пустое место для того, чтобы ею было удобно пользоваться.

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Если не учесть все пропорции, пользоваться санузлом будет неудобно.

Неправильная траектория дверей



Подумайте, куда будут открываться двери / Фото dizainmetrov

Часто при ремонте эта проблема неочевидна. А потом новенькие двери бьются о мебель , ударятся друг о друга или не открываются полностью.