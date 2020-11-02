Не делайте этого: 5 ошибок в планировке квартиры
Когда делаете ремонт самостоятельно, существует риск принять необдуманные решения, о которых потом придется жалеть.
О распространенных просчетах в планировании помещений рассказывает дизайнер Наталья Руснак.
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Полное отсутствие планирования
Перед началом ремонта нужно все продумать / Фото 1tmn
Нередко понимание того, что вам нужно, приходит только после ремонта. Обычно в квартире не хватает розеток, источников света, шкафов и так далее.
Сегодня каждый имеет в доме много гаджетов, требующих зарядки. Поэтому розетки лучше сделать с запасом: у кресел, диванов, рабочего места.
Пренебрежение перепланировкой
Нельзя сносить несущие конструкции при перепланировке / Фото dizainmetrov
Часто на этапе, когда можно перенести двери, снести стену или уменьшить отверстия, люди этим пренебрегают. А потом живут в помещении, которое является некомфортным.
В особо сложных ситуациях после ремонта начинают еще дополнительно что-то менять или сносить. Чтобы избежать этого, лучше подумать о перепланировке наперед.
Не нужно размещать все по углам комнаты
Пример расстановки мебели в стиле «лофт» / Фото dizainmetrov
Частая ошибка тех, кто создает дизайн самостоятельно. Комната, в которой вся мебель прижата к углам, выглядит неуютно.
Нужно группировать и зонировать мебель. Для этого лучше изучить простые правила дизайна и ознакомиться с советами специалистов.
Непродуманные санузлы
Планирование санузла чрезвычайно важно / Фото atem.com.ua
Здесь нужно все тщательно измерить: размеры сантехники, ширину проходов и тому подобное. Учитывайте, что у раковины должно быть пустое место для того, чтобы ею было удобно пользоваться.
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Если не учесть все пропорции, пользоваться санузлом будет неудобно.
Неправильная траектория дверей
Подумайте, куда будут открываться двери / Фото dizainmetrov
Часто при ремонте эта проблема неочевидна. А потом новенькие двери бьются о мебель, ударятся друг о друга или не открываются полностью.
Обязательно обратите внимание на этот момент и просчитайте траекторию дверей.
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