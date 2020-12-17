Замечательный загородный дом от украинских архитекторов в селе Быстрое под Харьковом.

Автором проекта стала SBM Studio .

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Открытое пространство гостиной с панорамными окнами / Фото sbmstudio.com.ua

Этот дом сделан специально для отдыха на выходных. Он имеет площадь 160 квадратных метров и два видовых окна.



Дом расположен на холмах у озера / Фото sbmstudio.com.ua

Основными пожеланиями заказчика была возможность лицезреть широкую панораму озера, и тратить как можно меньше средств на отопление и усилий на поддержание дома и участка, – сообщают архитекторы.

Дом построили из термо-кирпича. Фасады дома облицевали термо-ясенем и клинкерным кирпичом, который имеет возраст более 150 лет.



Во всех помещениях есть картины украинских художников / Фото sbmstudio.com.ua

Одно из панорамных окон можно полностью убрать в щель между камином и стеной. Так образуется единое пространство между кухней-гостиной и террасой.



Зона столовой с необычной люстрой / Фото sbmstudio.com.ua

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Торшеры на террасе имеют не только декоративную функцию. Они являются несущими конструкциями крыши террасы.



Терраса с оригинальными светильниками / Фото sbmstudio.com.ua

В интерьере гостиной основным акцентом стал прямоугольный камин до потолка, облицованный плиткой.



Ванная комната отделана кирпичом / Фото sbmstudio.com.ua

В этом современном доме использовали только мебель от украинских производителей. Пространство здесь оживляют картины украинских художников.