Мебель, растущая на грядке: британский дизайнер придумал оригинальный декор
Посадить лампу или стул – именно такова идея британского дизайнера. Когда предмет интерьера вырастает, его срубают и используют в дизайне.
Об изобретении британца Гэвина Мунро сообщает ресурс Medium в своем разделе Design Column.
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Гэвин Мунро и его лампа из деревьев / Фото Medium
Нестандартную мебель выращивают из молодых деревьев. Сначала их высаживают в грунт. Затем ствол и ветви постепенно изгибают и придают нужную форму. Деревья принимают необходимую форму уже через несколько недель.
Эти стулья делают без единого гвоздя – ветви плотно сплетают между собой, чтобы мебель была функциональной.
Лампа из цельного массива дерева / Фото Medium
После подготовительных процедур дереву дают расти и набирать толщину. "Урожай мебели" обычно собирают зимой.
Так выращивают органическую мебель / Фото Medium
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Для одного стула нужно использовать четыре дерева. Он вырастет в течение пяти-десяти лет.
Стул на грядке / Фото Medium
На самом деле это какой-то органический 3D-принтер, мне это очень нравится. Но это также страшно, потому что это новый способ ведения фермерского хозяйства, и многое может пойти не так, – объясняет Мунро.
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