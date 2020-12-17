Посадить лампу или стул – именно такова идея британского дизайнера. Когда предмет интерьера вырастает, его срубают и используют в дизайне.

Об изобретении британца Гэвина Мунро сообщает ресурс Medium в своем разделе Design Column.

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Гэвин Мунро и его лампа из деревьев / Фото Medium

Нестандартную мебель выращивают из молодых деревьев. Сначала их высаживают в грунт. Затем ствол и ветви постепенно изгибают и придают нужную форму. Деревья принимают необходимую форму уже через несколько недель.

Эти стулья делают без единого гвоздя – ветви плотно сплетают между собой, чтобы мебель была функциональной.



Лампа из цельного массива дерева / Фото Medium

После подготовительных процедур дереву дают расти и набирать толщину. "Урожай мебели" обычно собирают зимой.



Так выращивают органическую мебель / Фото Medium

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Для одного стула нужно использовать четыре дерева. Он вырастет в течение пяти-десяти лет.



Стул на грядке / Фото Medium