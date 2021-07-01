Оригинальное дизайнерское решение: сочетание изысканного и сельского стилей

В доме у Каталонии удалось совместить сельскую простоту, изысканность и средиземноморский колорит. Особенный дом наполнен антиквариатом и ретро-мебелью.

Прекрасный фермерский дом расположен на холме в районе Альто-Ампурдана. К северу отсюда высятся Пиренеи, на восток расстилается Средиземное море. Именно из-за такого особенноего расположения возникла идея объединить в доме несколько различных стилей.

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Дизайнером проекту является Серж Кастелло. Именно ему удалось наполнить каждый уголок средиземноморской фермы уютными цветами, фактурами и деталями.



Пространства заполнены замечательным сочетанием сельских традиций загородного дома / Фото ELLE Decor

Изюминкой дизайна является баланс между различными стилями, именно такое сочетание составляет изысканную картину. В интерьере преобладают фактурные материалы, сочетающиеся с цементными стенами, обработанные природными пигментами.

Волшебный дизайн / Фото ELLE Decor

Усадьба состоит из трех отдельных домиков и студии. Сооружения окружены садом с оливковыми деревьями, лавандой и другими местными растениями.



Невероятный пространство / Фото ELLE Decor

На территории собственности есть замечательный бассейн, покрытый тенью перголы и густыми растениями.

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