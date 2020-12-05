Для того чтобы новогодний декор выглядел модно и уютно, эксперты рекомендуют придерживаться одного стиля оформления. Как создать атмосферу праздника – читайте в нашем материале.

Редакция 24 канала собрала полезные советы, которые помогут украсить жилье на праздники гармонично.

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Модный декор 2021: год Металлического быка

Какие цвета стоит выбрать

Бык не любит слишком яркий и вычурный декор, поэтому дизайнеры советуют выбирать такие цвета:

белый;

дымчатый;

платиновый;

серебристый;

серый;

металлик;

пурпурный;

пастельный;

малиновый;

сиреневый.

Такие свежие и лаконичные цвета помогут правильно украсить елку.

Как украсить дом

Для начала необходимо определиться со стилем. В следующем году лучше выбирать экостиль. Поэтому для отделки помещения нужно использовать натуральные материалы. Например, палочки корицы, сушеные фрукты, шарики из ткани и другой декор.



Используйте природные материалы / Фото pexels

Если же вы выбрали стиль хай-тек, то стоит выбирать стеклянные и металлические элементы, а формы можно использовать четкие и резкие.



Для этого стиля подойдут резкие и четкие формы / Фото dizainvfoto

В классическом оформлении елки и квартиры подбирайте 2 – 3 оттенка. Также стоит выбирать одинаковые размеры шариков, однотонные светодиодные гирлянды.



Классический декор елки / Фото blog.pokupon.ua

Для стиля кантри не нужно использовать блестки, неестественные цвета и мишуру. Идея этого стиля-создать максимально уютную атмосферу, используя мягкие фактуры и вязаные игрушки.



Дом и елку стоит украшать в одном стиле / Фото pexels

Различные варианты и идеи для новогоднего декора



Венок подойдет даже для минимализма / Фото pexels



Венок можно сделать под стиль вашего основного декора / Фото unsplash



Подарки также стоит упаковывать в одном стиле / Фото unsplash



Свечи добавят уюта / Фото pexels