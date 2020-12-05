Как оригинально украсить дом к зимним праздникам: интересные советы – фото
Для того чтобы новогодний декор выглядел модно и уютно, эксперты рекомендуют придерживаться одного стиля оформления. Как создать атмосферу праздника – читайте в нашем материале.
Редакция 24 канала собрала полезные советы, которые помогут украсить жилье на праздники гармонично.
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Модный декор 2021: год Металлического быка
Какие цвета стоит выбрать
Бык не любит слишком яркий и вычурный декор, поэтому дизайнеры советуют выбирать такие цвета:
- белый;
- дымчатый;
- платиновый;
- серебристый;
- серый;
- металлик;
- пурпурный;
- пастельный;
- малиновый;
- сиреневый.
Такие свежие и лаконичные цвета помогут правильно украсить елку.
Как украсить дом
Для начала необходимо определиться со стилем. В следующем году лучше выбирать экостиль. Поэтому для отделки помещения нужно использовать натуральные материалы. Например, палочки корицы, сушеные фрукты, шарики из ткани и другой декор.
Используйте природные материалы / Фото pexels
Если же вы выбрали стиль хай-тек, то стоит выбирать стеклянные и металлические элементы, а формы можно использовать четкие и резкие.
Для этого стиля подойдут резкие и четкие формы / Фото dizainvfoto
В классическом оформлении елки и квартиры подбирайте 2 – 3 оттенка. Также стоит выбирать одинаковые размеры шариков, однотонные светодиодные гирлянды.
Классический декор елки / Фото blog.pokupon.ua
Для стиля кантри не нужно использовать блестки, неестественные цвета и мишуру. Идея этого стиля-создать максимально уютную атмосферу, используя мягкие фактуры и вязаные игрушки.
Дом и елку стоит украшать в одном стиле / Фото pexels
Различные варианты и идеи для новогоднего декора
Венок подойдет даже для минимализма / Фото pexels
Венок можно сделать под стиль вашего основного декора / Фото unsplash
Подарки также стоит упаковывать в одном стиле / Фото unsplash
Свечи добавят уюта / Фото pexels
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