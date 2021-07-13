Как организовать удобное хранение под лестницей: 15 дизайнерских идей с фото

13 июля 2021 , 15:16
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Источник:

Dwell

Пространство под лестницей отнимает немало эффективной площади, которую трудно использовать из-за неудобного наклона, громоздких опорных конструкций и плохого освещения. Однако разумные решения от архитекторов и дизайнеров, позволяют использовать и это пространство на максимум.

От тумб для обуви до кухонных кладовых – практические пространства под лестницей экономят площадь и создают дополнительные места для хранения. При этом, функция и дизайн каждого варианта обусловлены зоной, над которой располагается лестничная клетка.

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Собрали 15 современных способов обустроить пространство под лестницей.


Офис под лестницей / Фото Dwell


Гардероб под лестницей / Фото Dwell


Коробки для обуви и игрушек под лестницей / Фото Dwell


Пространство для работы под лестницей / Фото Dwell


Домашняя библиотека под лестницей / Фото Dwell


Идеи для небольшой кухни / Фото Dwell


Ящики для хранения под лестницей / Фото Dwell


Как разместить мебель под лестницей / Фото Dwell


Минималистичные лестницы с нишей для домашнего офиса / Фото Dwell


Лестница-трансформер с отделами для хранения / Фото Dwell


Лестница с выдвижными ящиками / Фото Dwell


Бар под лестницей / Фото Dwell


Зона для хранения дров в гостиной / Фото Dwell


Яркая кладовая / Фото Dwell


Открытые полки на кухне / Фото Dwell

Автор: Юлія Бабич