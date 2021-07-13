Как организовать удобное хранение под лестницей: 15 дизайнерских идей с фото

15:16

Пространство под лестницей отнимает немало эффективной площади, которую трудно использовать из-за неудобного наклона, громоздких опорных конструкций и плохого освещения. Однако разумные решения от архитекторов и дизайнеров, позволяют использовать и это пространство на максимум.