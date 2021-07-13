От тумб для обуви до кухонных кладовых – практические пространства под лестницей экономят площадь и создают дополнительные места для хранения. При этом, функция и дизайн каждого варианта обусловлены зоной, над которой располагается лестничная клетка.

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Собрали 15 современных способов обустроить пространство под лестницей.

Як організувати зручне зберігання під сходами
Офис под лестницей / Фото Dwell

Як організувати зручне зберігання під сходами
Гардероб под лестницей / Фото Dwell

Як організувати зручне зберігання під сходами
Коробки для обуви и игрушек под лестницей / Фото Dwell

Як організувати зручне зберігання під сходами
Пространство для работы под лестницей / Фото Dwell

Як організувати зручне зберігання під сходами
Домашняя библиотека под лестницей / Фото Dwell

Як організувати зручне зберігання під сходами
Идеи для небольшой кухни / Фото Dwell

Як організувати зручне зберігання під сходами
Ящики для хранения под лестницей / Фото Dwell

Як організувати зручне зберігання під сходами
Как разместить мебель под лестницей / Фото Dwell

Як організувати зручне зберігання під сходами
Минималистичные лестницы с нишей для домашнего офиса / Фото Dwell

Як організувати зручне зберігання під сходами
Лестница-трансформер с отделами для хранения / Фото Dwell

Як організувати зручне зберігання під сходами
Лестница с выдвижными ящиками / Фото Dwell

Як організувати зручне зберігання під сходами
Бар под лестницей / Фото Dwell

Як організувати зручне зберігання під сходами
Зона для хранения дров в гостиной / Фото Dwell

Як організувати зручне зберігання під сходами
Яркая кладовая / Фото Dwell

Як організувати зручне зберігання під сходами
Открытые полки на кухне / Фото Dwell