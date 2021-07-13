От тумб для обуви до кухонных кладовых – практические пространства под лестницей экономят площадь и создают дополнительные места для хранения. При этом, функция и дизайн каждого варианта обусловлены зоной, над которой располагается лестничная клетка.

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Собрали 15 современных способов обустроить пространство под лестницей.



Офис под лестницей / Фото Dwell



Гардероб под лестницей / Фото Dwell



Коробки для обуви и игрушек под лестницей / Фото Dwell



Пространство для работы под лестницей / Фото Dwell



Домашняя библиотека под лестницей / Фото Dwell



Идеи для небольшой кухни / Фото Dwell



Ящики для хранения под лестницей / Фото Dwell



Как разместить мебель под лестницей / Фото Dwell



Минималистичные лестницы с нишей для домашнего офиса / Фото Dwell



Лестница-трансформер с отделами для хранения / Фото Dwell



Лестница с выдвижными ящиками / Фото Dwell



Бар под лестницей / Фото Dwell



Зона для хранения дров в гостиной / Фото Dwell



Яркая кладовая / Фото Dwell



Открытые полки на кухне / Фото Dwell