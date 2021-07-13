От тумб для обуви до кухонных кладовых – практические пространства под лестницей экономят площадь и создают дополнительные места для хранения. При этом, функция и дизайн каждого варианта обусловлены зоной, над которой располагается лестничная клетка.
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Собрали 15 современных способов обустроить пространство под лестницей.
Офис под лестницей / Фото Dwell
Гардероб под лестницей / Фото Dwell
Коробки для обуви и игрушек под лестницей / Фото Dwell
Пространство для работы под лестницей / Фото Dwell
Домашняя библиотека под лестницей / Фото Dwell
Идеи для небольшой кухни / Фото Dwell
Ящики для хранения под лестницей / Фото Dwell
Как разместить мебель под лестницей / Фото Dwell
Минималистичные лестницы с нишей для домашнего офиса / Фото Dwell
Лестница-трансформер с отделами для хранения / Фото Dwell
Лестница с выдвижными ящиками / Фото Dwell
Бар под лестницей / Фото Dwell
Зона для хранения дров в гостиной / Фото Dwell
Яркая кладовая / Фото Dwell
Открытые полки на кухне / Фото Dwell