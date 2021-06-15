Как организовать открытое пространство: 10 красивых вариантов кухни-столовой

На протяжении многих веков традиционную планировку домов предусматривало изолированные пространства для кухни, столовой и гостиной. Но за последние десятилетия взгляд на их обустройство резко изменился. Что нового подарила нам современная архитектура и как реализовать эти идеи самостоятельно – дальше.

Популярность объединенных зон кухни и столовой резко возрастает. Это обусловлено неформальностью и многофункциональностью трендового пространства, где можно собирать гостей, организовывать развлекательные мероприятия или просто отдохнуть после ужина.

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Среди других преимуществ открытого пространства – их компактность. Проект кухни-столовой может быть реализован даже на небольших площадях и сэкономить место хозяевам.

Собрали 5 красивых и удобных решений, которые могут стать замечательными образцом для вашего будущего дома.

"Дом для сына" в Норвегии



В открытой зоне поместилась кухонная стенка, стол для трапез и зона для отдыха / Фото Dezeen

В многофункциональном пространстве кухни-гостиной поместилось все необходимое: вытянутая кухня с духовкой, плиткой и раковиной, а также несколько шкафов для хранения вещей.

Цветные стеллажи над столешницами создают дополнительное пространство для хранения вещей и дополняют цветовую гамму проекта. Деревянный стол, черные стулья и люстра над ними создают отдельную композицию, которая выглядит особенно уютно в вечернее время суток.

Casa Meco в Португалии, дизайн – Atelier Rua



Огромная центральная комната апартаментов использована для зоны кухни-гостиной / Фото Dezeen

Встроенная кухня, облицованная декоративным мрамором, островок для завтрака и соответствующие шкафы стали завершенной кухней, где есть все необходимое. Но на этом авторы проекта не остановились. Места для сидения предусмотрены как за барной стойкой, так и за деревянным столом, а уже через несколько метров гостей дома ждет удобный диван.

Дом внутри дома в Великобритании. Решение – Alma-nac



Яркие акценты становятся невидимыми стенами / Фото Dezeen

Оптимистичный дизайн разрабатывался для пристройки, которая не входила в первоначальное планирование. Сегодня здесь находится кухня и столовая. Простые белые шкафы и угольно-черный кухонный остров характерные для кухни резко сменяются зелеными креслами в винтажном стиле. Этот же настроение подхватывает гостиная, расположенной в головной части дома.

Lover's House в Испании от студии Isla Architects



Матовые белые шкафы и столешницы дополняют кремово-белые стены / Фото Dezeen

Местная студия Isla Architects адаптировала этот дом, используя ненавязчивый материал и нейтральную цветовую палитру. Таким образом архитекторам удалось продемонстрировать совершенство испанской архитектуры.

Терракотовый оттенок экстерьера повторяется на полу зоны кухни-столовой. Деревянный стол для обеда и стулья напоминают, что дом находится в сельской местности. Но современная столешница с раковиной и плитой дополняют дизайн современными чертами.

Апартаменты во Вьетнаме от Whale Design Lab



Керамогранит терраццо отделяет зону кухни / Фото Dezeen

Фартук, столешница, островок для завтрака и пол сделаны из терраццо. Изогнутость кухонного острова отражается и на форме серого обеденного стола.

Дом для морского волка в Италии, проект – Dodi Moss



Лофт-студия выглядит очень светлой и открытой / Фото Dezeen

У стены с открытым красным кирпичом расположена кухня в одну линию. Ее темно-серый оттенок придает пространству изысканности и элегантности. Духовка и холодильник спрятаны в белых шкафах, которые переходят в однотонную стену.

Морской дом в Австралии, проект David Barr Architects



Древесина проходит площадью всей кухни-столовой / Фото Dezeen

Деревянные шкафы и деревянный кухонный остров, покрытый серыми каменными столешницами, располагаются рядом со стеной, обшитой деревом. Именно за ней скрыта духовка и различные секции для хранения.

Над рабочими зонами и раковиной расположены открытые полки для хранения декоративной керамики. Для декора на обеденном столе использованы аналогичные кувшин и чаша.

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Quarter Glass House в Великобритании, автор – Proctor & Shaw



Столовая – это пристройка к старой части помещения / Фото Dezeen

Пристройка была создана так, чтобы сюда попадало как можно больше естественного света. Архитекторы специально опустили пол, чтобы освободить больше места. Пространства объединены фактурной столешницей, которая протягивается вдоль всей стены.

Кедровый дом, США, проект Майкла Яринського



Кроме объемного стола в проекте предусмотрена барная стойка / Фото Dezeen

Светлая открытая кухня оснащена модной белой плиткой. Но это не единственное стильное решение, использованное в проекте. Черные кресла с высокой спинкой и подвесные светильники придают помещению особый шарм.

Дом с тремя дымовыми трубами в США, проект – TW Ryan Architecture



В проекте использованы элементы модернизма и юго-колониального стиля / Фото Dezeen

Большой кухонный остров с мраморной столешницей находится в центре кухни. Современные стилизованные стулья подчеркивают лаконичный геометрический дизайн.