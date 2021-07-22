Гостиная – это место, где постоянно собирается большое количество людей. Каждый из них использует это помещение для индивидуальных целей – чтение, общение, отдых, занятие спортом или просмотр телевизора. Поэтому и источников света здесь должно быть как можно больше.

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Прежде всего позаботьтесь о главном источнике искусственного света – люстре. Она должна соответствовать площади комнаты. После этого приобретите одноламповые подвесные светильники, которые станут источниками дополнительного света. Если позволяет высота потолка, выберите люстру на цепях, которая будет лучше рассеивать свет.

Освещение в кухне-гостиной



Свет может зонировать помещение / Фото Pexels

Если у вас отрытое планирования, есть смысл добавить световое зонирование пространства. Для этого подходит локальное освещение. Вместо больших потолочных люстр выбирайте торшеры, настольные лампы и светодиодную подсветку на стенах.

Продумайте возможные сценарии проведения времени: для семейных праздников с большим количеством гостей нужно общее яркое освещение, для дружеской вечеринки – возможность оставить свет у стола.

В зоне, где стоит телевизор, подключите мягкое приглушенное освещение, эта зона не требует ярких ламп. Важно знать, что бра и торшеры с теплым светом не будут создавать блики на экране. Можно встроить светодиодную ленту с панелью телевизора.

Освещение в гостиной с натяжными потолками



Дизайнеры рекомендуют выбирать лампы, которые не выделяют много тепла / Фото Pexels

Натяжные потолки подвержены воздействию высокой температуры, поэтому мощность лампочек не должна превышать 40 – 60 Ватт. При этом все нюансы следует определять индивидуально. Винил выдерживает меньше нагревательное нагрузки, чем полиестер. Лампы центрального светильника должны быть удалены от натяжного конструкции хотя бы на 15 сантиметров.

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Чтобы избежать рисков, дизайнеры рекомендуют выбирать светодиодные лампы, которые не выделяют много тепла и безопасны для натяжных потолков.

Освещение в гостиной с низкими потолками



Свет, направленный вверх "вытягивает" помещение / Фото Pexels

Освещение позволяет визуально увеличить пространство. Из-за этого по периметру потолка часто пускают LED-подсветку, которая делает потолок глубже. Свет, направленный вверх, также «вытягивает» стены, поэтому лампы могут освещать не только предметы интерьера, но и потолок.

Выбирайте приборы с теплым светом. В невысоких комнатах можно использовать небольшие люстры, свет которых направлен вверх.

Освещение в маленькой гостиной



Подсветка – удачный вариант для маленькой комнаты / Фото Pexels

Небольшое помещение важно не перегрузить мебелью. Поэтому делайте упор на настенном освещении, а также добавляйте споты для освещения полок на стеллажах.

Люстра в маленькой гостиной должна быть максимально близко прикреплена к потолку. А вот от многоуровневых вариантов лучше отказаться.