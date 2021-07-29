Чтобы максимально использовать потенциал вашей кухни, собрали 7 практических идей для обустройства кладовки. Предложенные варианты охватывают как встроенные ниши, так и отдельные помещения, где удобно разместить дополнительную кухонную технику.

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Запаситесь корзинами для хранения



Запаситесь корзинами для хранения / Фото domino

Вещи часто теряются в темных и глубоких кладовых, поэтому дизайнеры рекомендуют использовать органайзеры и корзины. Также помогут маркировки, стикеры, специальные баночки для хранения круп и специй. А чтобы легко найти необходимые вещи вечером, попробуйте оклеить верхние полки автоматизированной светодиодной лентой, которая будет реагировать на открытие кладовки.

Место для посудомоечной машины



Место для посудомоечной машинки / Фото domino

Дизайнер Мэгги Гриффин разработала кладовую для семьи, которая часто устраивает шумные вечеринки. Чтобы не допустить переполнения посуды на кухне, посудомоечная машинка и дополнительные раковины перекочевали в кладовую. Чтобы сразу спрятать вымытые тарелки и стаканы, кладовка оснащена шкафами и ящиками для хранения.

Креатив поможет поддерживать порядок



Креатив поможет поддерживать порядок / Фото domino

Если вам нравится дизайн вашей кладовой, существует большая вероятность, что вы будете поддерживать в ней порядок. Опираясь на эту мысль, дизайнер Таш Веб создала игривый интерьер с зелеными шкафами и неоновыми вставками, который больше напоминает галерею, чем техническое помещение. Чтобы не нарушать эту атмосферу, хозяева должны аккуратно размещать стаканы, тарелки и текстиль на заранее продуманные места.

Открытые полки на небольших кухнях



Открытые полки на небольших кухнях / Фото domino

Разделите комнату на 2 зоны: верхнюю с открытыми стеллажами, где будет храниться красивая посуда и декор и нижнюю, где поместится громоздкая техника, кастрюли и сковородки.

Задействуйте двери для хранения



Задействуйте двери для хранения / Фото domino

Комора-ниша в этой кухне расширяет свой потенциал благодаря встроенным полочкам для специй и консервных банок. На верхнем уровне расположены крючки, где можно повесить фартук, полотенца и пекарскую перчатку.

Кладовая должна учитывать ваш образ жизни



Кладовая должна учитывать ваш образ жизни / Фото domino

Эта кладовая является продолжением стиля жизни владельцев. Во-первых, здесь расположена кофейная машина. Пока семья готовит завтрак, в отдельном помещении готовится ароматный кофе. Вечером кладовая изменяет свое назначение и становится винным погребом.

Создайте оптическую иллюзию



Шторка вместо деревянного фасада / Фото domino

Эта кладовая, площадью 4 квадратных метра, удачно сочетает закрытые и открытые секции. Поскольку крупногабаритная техника полностью не помещается на полке и затем препятствует удобному закрыванию дверей, дизайнеры решили установить шторку, которая идеально дополняет фасад.