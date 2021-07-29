Чтобы максимально использовать потенциал вашей кухни, собрали 7 практических идей для обустройства кладовки. Предложенные варианты охватывают как встроенные ниши, так и отдельные помещения, где удобно разместить дополнительную кухонную технику.

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Запаситесь корзинами для хранения

Запасіться кошиками для зберігання
Запаситесь корзинами для хранения / Фото domino

Вещи часто теряются в темных и глубоких кладовых, поэтому дизайнеры рекомендуют использовать органайзеры и корзины. Также помогут маркировки, стикеры, специальные баночки для хранения круп и специй. А чтобы легко найти необходимые вещи вечером, попробуйте оклеить верхние полки автоматизированной светодиодной лентой, которая будет реагировать на открытие кладовки.

Место для посудомоечной машины

Місце для посудомийної машинки
Место для посудомоечной машинки / Фото domino

Дизайнер Мэгги Гриффин разработала кладовую для семьи, которая часто устраивает шумные вечеринки. Чтобы не допустить переполнения посуды на кухне, посудомоечная машинка и дополнительные раковины перекочевали в кладовую. Чтобы сразу спрятать вымытые тарелки и стаканы, кладовка оснащена шкафами и ящиками для хранения.

Креатив поможет поддерживать порядок

Креатив допоможе підтримувати порядок
Креатив поможет поддерживать порядок / Фото domino

Если вам нравится дизайн вашей кладовой, существует большая вероятность, что вы будете поддерживать в ней порядок. Опираясь на эту мысль, дизайнер Таш Веб создала игривый интерьер с зелеными шкафами и неоновыми вставками, который больше напоминает галерею, чем техническое помещение. Чтобы не нарушать эту атмосферу, хозяева должны аккуратно размещать стаканы, тарелки и текстиль на заранее продуманные места.

Открытые полки на небольших кухнях

Відкриті полиці на невеликих кухнях
Открытые полки на небольших кухнях / Фото domino

Разделите комнату на 2 зоны: верхнюю с открытыми стеллажами, где будет храниться красивая посуда и декор и нижнюю, где поместится громоздкая техника, кастрюли и сковородки.

Задействуйте двери для хранения

Задіюйте двері для зберігання
Задействуйте двери для хранения / Фото domino

Комора-ниша в этой кухне расширяет свой потенциал благодаря встроенным полочкам для специй и консервных банок. На верхнем уровне расположены крючки, где можно повесить фартук, полотенца и пекарскую перчатку.

Кладовая должна учитывать ваш образ жизни

Комора повинна враховувати ваш спосіб життя
Кладовая должна учитывать ваш образ жизни / Фото domino

Эта кладовая является продолжением стиля жизни владельцев. Во-первых, здесь расположена кофейная машина. Пока семья готовит завтрак, в отдельном помещении готовится ароматный кофе. Вечером кладовая изменяет свое назначение и становится винным погребом.

Создайте оптическую иллюзию

Шторка замість дерев'яного фасаду
Шторка вместо деревянного фасада / Фото domino

Эта кладовая, площадью 4 квадратных метра, удачно сочетает закрытые и открытые секции. Поскольку крупногабаритная техника полностью не помещается на полке и затем препятствует удобному закрыванию дверей, дизайнеры решили установить шторку, которая идеально дополняет фасад.