Украинская дизайн-студия создала интерьер небольшой квартиры в Киеве. Здесь есть интересные решения, вроде ниши-домика в комнате, а также все необходимое для комфортного проживания семьи.

Интерьер стильной квартиры в Киеве создала львовская студия дизайна Nude.

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В кухне объединили белый цвет и текстуру дерева / Фото @interior_design_studio_nude

Фасады кухни украсили итальянским орехом, а столешницу сделали из искусственного камня.

На кухню-гостиную у нас был 21 квадратный метр и полторы ровных стены (не преувеличиваю). Но, несмотря на сложную конфигурацию помещения, кухня вышла реально вместительной, с отдельным обеденным столом и удобной рабочей поверхностью – делятся дизайнеры.



Интерьер в спальне достаточно сдержанных оттенков / Фото @interior_design_studio_nude

Спальню украсили картинами-постерами. Здесь много живых растений.

Белые стены в помещении и пастельные оттенки отделки выглядят очень стильно.



Необычная идея создать "дом в доме" / Фото @interior_design_studio_nude

Детскую комнату создали "на перспективу". Дизайнеры так перепланировали помещение, что удалось сделать и детскую, и кабинет.

Их отделили металлической перегородкой. Планирование необычно тем, что между комнатами есть окно. Оно добавляет кабинету света и уюта.



Дизайнеры создали дополнительное межкомнатное окно / Фото @interior_design_studio_nude

Интересным решением стала ниша в виде домика с диваном. В таком пространстве захотят проводить время и взрослые, и дети.

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Дизайнерский стол будто завис в воздухе / Фото @interior_design_studio_nude

Гостиная тоже выглядит достаточно минималистично. Привлекает внимание стол необычной конструкции.

Он как бы висит в воздухе. На самом деле, в нем есть "тайная" стеклянная перегородка, которая поддерживает столешницу.



Предпочтение было отдано белому цвету / Фото @interior_design_studio_nude



В помещении много картин и вазонов / Фото @interior_design_studio_nude

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