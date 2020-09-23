Агентство Ensamble Studio раскапывает заброшенный карьер на острове Менорка и превращает его в современное жилье. Как выглядят интерьеры в невиданном ранее здании – смотрите в нашем материале.

Раскопки осуществляются с помощью лазерного 3D сканирования, сообщает Dwell.

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Гамак висит на грани внутреннего и внешнего пространств / Фото Dwell

Идея проекта принадлежит супругам-архитекторам Антону Гарсия-Абриль и Деборе Месса. Они путешествовали по испанскому острову Менорка с четырьмя детьми и наткнулись на заброшенную шахту, где когда-то добывали песчаник.

Архитекторам очень понравились характеристики найденного карьера. Они решили приобрести шахту и создать здесь экспериментальный проект.



Прозрачные экраны защищают помещение от пыли и диких животных / Фото Dwell

Свою идею авторы назвали Ca'n Terra, что означает "дом, который принадлежит земле" в переводе с каталонского диалекта. Интерьер в Ca'n Terra – строгий и величественный.

Архитекторы поставили себе цель – минимально вмешиваться в пространство. Они добавляют только самые важные вещи.



Внутри помещения есть бассейн-грот / Фото Dwell

Наша цель – прикоснуться к пространству очень мягко, добавить необходимые элементы, чтобы сделать его пригодным для жизни, а следовательно сохранить и придать ему новый смысл и новую жизнь, – говорит Дебора Месса.

Проект еще не закончен, и, вероятно, не закончится никогда. Пространство постоянно трансформируют, придают ему новые формы и смыслы. В то же время дом в карьере уже вполне пригоден к жизни.



Интерьер заброшенного карьера особенно нравится детям / Фото Dwell

Здесь можно встретить гамак между грубо обтесанными стенами, бассейн среди комнаты, диван с мягкими подушками в отверстии скалы.

Сочетание мощных стен и потолка с современной мебелью делает интерьер стильным.



Размер велосипеда подчеркивает масштабность помещений​ / Фото Dwell

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Для поддержания нормальной жизнедеятельности пространства используют скважину для воды, солнечные батареи и септическую систему. Таким образом, дом в карьере является полностью автономным.

Больше фото дома в карьере смотрите здесь:

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