Достаточно часто архитекторы берут идеи для строительства у природы, однако не всегда делают это так масштабно. Здание библиотеки Бранденбургского технического университета поражает своими размерами и невероятным дизайном.

Разработка проекта и строительство продолжались почти 15 лет, сообщает Archi.

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Интерьер библиотеки очень молодежный / Фото karandash.ua

Фасад здания покрыт стеклом. На нем можно увидеть буквы различных алфавитов.

Форма библиотеки довольно интересная: она напоминает простейшее одноклеточное существо – амебу. Одновременно в здании может находится до 600 посетителей.



Вид фасада с разных ракурсов отличается / Фото аrchi.ru

Местные жители называют сооружение "замком", ведь библиотека несколько напоминает его по форме. Кроме того, здание возвели на возвышении, как древние оборонительные сооружения.

Внутри библиотеки создали яркий футуристический интерьер. Здесь много плавных форм, необычной мебели и ламп.



В отделке преобладают насыщенные цвета / Фото Еsosedi

Среди цветов преобладают желтый, салатовый, красный, малиновый и темно-синий.

Потолок оформили в серебряном оттенке. Мебель преимущественно белая.



Внутри все создано для продуктивной работы / Фото karandash.ua

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Библиотека является энергосберегающей: здесь использовали двойное стекло на фасадах, солнцезащитные экраны, вертикальное температурное расслоение воздуха.



Во всех помещениях есть яркие акценты / Фото karandash.ua

Здание имеет высоту 32 метра. Библиотека насчитывает 8 этажей.

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