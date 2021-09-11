Ограниченное пространство квартиры: как выбрать мебель для маленькой комнаты

Небольшая площадь квартиры заставляет тщательно продумать использование каждого сантиметра. Правильно подобранная мебель поможет создать из собственного дома особенное уютное пространство.

Мебель для маленькой комнаты – непростой выбор. Она должна быть практичной и эстетичной, легкой и вместительной одновременно.

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В маленькой гостиной необходимо найти компромисс между желанием тщательно обустроить пространство и избегать беспорядка. Продуманное пространство / Фото homebook

Пастельные, серые и бежевые цвета оптически увеличат интерьер. Наилучший эффект можно получить с помощью белой мебели. Она прекрасно сочетается со светлыми цветами стен, пола и аксессуаров. Замечательное сочетание идей / Фото homebook

Забудьте о массивных шкафахы, тяжелых комодах и мягких кроватях. Стоит выбрать легкую и яркую мебель.

Комфортная мебель – залог успеха / Фото homebook

Если пространство должно выполнять несколько ролей, прекрасной идеей станет многофункциональная мебель. Для небольших комнат идеально подойдут диваны с функцией сна или кресла с местом для хранения.