Мебель для маленькой комнаты – непростой выбор. Она должна быть практичной и эстетичной, легкой и вместительной одновременно.
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В маленькой гостиной необходимо найти компромисс между желанием тщательно обустроить пространство и избегать беспорядка.Продуманное пространство / Фото homebook
Пастельные, серые и бежевые цвета оптически увеличат интерьер. Наилучший эффект можно получить с помощью белой мебели. Она прекрасно сочетается со светлыми цветами стен, пола и аксессуаров.Замечательное сочетание идей / Фото homebook
Забудьте о массивных шкафахы, тяжелых комодах и мягких кроватях. Стоит выбрать легкую и яркую мебель.
Комфортная мебель – залог успеха / Фото homebook
Если пространство должно выполнять несколько ролей, прекрасной идеей станет многофункциональная мебель. Для небольших комнат идеально подойдут диваны с функцией сна или кресла с местом для хранения.