Эти идеи подойдут как для ограниченного бюджета, так и для тех, кто проводит полномасштабный ремонт в квартире. Воспользуйтесь этими идеями, чтобы создать идеальный кухонное пространство.

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Используйте стеллажи из необработанного дерева

Как оформить открытые полки в кухне / Фото the spruce

Полки с необработанным краем, на котором видно кору, придадут вашей кухне сельского шарма. Конечно, они могут стоить значительно дороже, чем древесина вторичной переработки, но и прослужат они дольше.

Альтернативное открытое место для хранения

Как оформить открытые полки в кухне / Фото the spruce

Во многих случаях открытые стеллажи симметрично дополняют вытяжку, что идеально балансирует вид кухни. Кроме того, вы можете использовать идею, где вместо открытых полок расположен комплект подвесных кухонных вешалок и крючков.

Превратите стеллаж в открытую кладовую

Как оформить открытые полки в кухне / Фото the spruce

Если у вас есть резервная стенка, но нет кладовки, попробуйте переоборудовать ее в открытый стеллаж. Такой вариант мгновенно повысит функциональность вашей кухни и поможет максимально упорядоченно хранить вещи.

Снимите дверцы шкафа

Как оформить открытые полки в кухне / Фото the spruce

Самый простой способ обновить кухню, не подвергая ее серьезной реконструкции, – снять старые дверцы с верхнего уровня шкафа. Чтобы обеспечить кухни максимальный вау-эффект, подумайте о том, чтобы покрасить фасад шкафов в другой цвет.

Пара полок – отличный выбор

Как оформить открытые полки в кухне / Фото the spruce

Пара небольших полок, которые занимают минимум пространства, существенно повлияют на вид кухонной стены. Эта идея идеальна для тех, кто хочет добиться красивого внешнего вида без стилизации открытых полок.

Используйте открытые полки для создания домашнего кафе

Как оформить открытые полки в кухне / Фото the spruce

Если кофе – это ваш утренний ритуал, подумайте о том, чтобы создать специальное место для кофеварки, чашек и сахара.

Полки в кухне с открытой планировкой

Как оформить открытые полки в кухне / Фото the spruce

Помните, что открытые полки могут отличаться по стилю, цвету и форме и существует множество способов спроектировать стеллаж, который будет отвечать эстетике вашего дома.

Добавьте открытые стеллажи над раковиной

Как оформить открытые полки в кухне / Фото the spruce

Полка над раковиной – это идеальное место для сохранения моющего средства, губки и посуды. Кроме того, эта зона подойдет для растений, которые любят влагу.

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Угловые полки

Как оформить открытые полки в кухне / Фото the spruce

Поскольку большинство углов в кухне не особо выделяются, это станет прекрасным местом для техники и гаджетов.

Стилизация кухонной полки

Как оформить открытые полки в кухне / Фото the spruce

Самая сложная часть открытых полок – правильная стилизация. Как только вы закажете для себя такое изделие, придется позаботиться чтобы:

в кухне сохранялась простая цветовая палитра;

на кухне располагались комнатные растения;

все предметы были сгруппированы.

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