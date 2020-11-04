Небольшой санузел – проблема многих квартир. Часто такой вариант встречается даже в новостройке. Поэтому вопрос, как сделать пространство удобным, беспокоит многих.

Как визуально расширить пространство и сэкономить место, рассказывает Inmyroom .

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Нужно продумать места для хранения / Фото Dizainexpert

Для экономии места покрасьте стены

Да, вам не показалось. В маленькой ванной комнате каждый сантиметр важен . Поэтому можно отказаться от традиционной плитки и заменить ее водостойкой краской.

Это сэкономит средства и пространство в санузле.

Выбирайте светлые оттенки



Ванную и душ лучше совместить / Фото Santeh777

Это общее правило: темные цвета делают пространство визуально меньше, а светлые расширяют .

Оттенки белого отражают свет – это полезно в маленьком санузле. Кроме того, здесь очень уместны зеркала: они увеличат ощущение пространства вдвое.

Купите натуральные материалы



Дерево сделает интерьер визуально богаче / Фото p-design.com.ua

В интерьере ванной комнаты можно смело использовать дерево . Его нужно только покрыть гидрофобным средством.

Кроме того, для отделки стен, а также для раковины можно выбрать бетон . Это современный органический материал, имеющий стильный вид.

Отказ от привычной плитки и керамики сделает интерьер визуально привлекательным.

Создайте перспективу



Зеркало расширит комнату вдвое / Фото fishki.net

Классический художественный прием поможет "раздвинуть стены" . Выберите картину, зеркало или обои с рисунком. Изображение должно создавать ощущение пространства: это может быть пейзаж.

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Скройте недостатки стен за обоями



Обои или краска на стенах экономят пространство / Фото dizainexpert

Сегодня существует множество вариантов обоев, которые не боятся воды. Правильно выбранный узор поможет устранить видимые неровности на стенах.

Это решение может заменить керамическую плитку, для которой стены нужно выравнивать.