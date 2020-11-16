4 варианта современных детских комнат: фото интерьеров
Интерьер детской комнаты не должен быть слишком ярким. Дети быстро растут, их предпочтения меняются – поэтому лучше выбирать нейтральные цвета. А настроение можно создавать с помощью аксессуаров.
Интерьеры детских комнат создала украинская студия дизайна G.Graphics, о чем сообщает в своем Instagram.
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Нежная комната с "мини-домиком"
Спокойные цвета настраивают детей на отдых / Фото instagram.com/g.graphics.ua
Сегодня популярно оформлять детские кровати в виде маленьких домов. Деревянные конструкции придают комнате уюта.
В этой комнате все оформлено в пастельных оттенках. На стене изображены стилизованные горы и небо с облаками.
Рисунки перекликаются со стильным ковром на полу.
Детская комната в стиле лофт
Комната в оттенках серого / Фото instagram.com/g.graphics.ua
Здесь нет характерных для стиля лофт необработанного кирпича и бетонных потолков. Однако стильная мебель в оттенках серого и яркая скрытая подсветка придают комнате современный лофтовый вид.
О том, что это детская комната, сообщают минималистичные игрушки-аксессуары.
Тотально голубой интерьер
Интерьер детской комнаты в голубом цвете / Фото instagram.com/g.graphics.ua
Комната для маленького искателя приключений: на стенах нарисованы различные воздушные транспортные средства и старинные города.
Интересным решением стал стол, который занимает всю длину окна. Под столом расположили ящички.
Кровать в нише дополняет общую атмосферу.
Стильная география
В комнате есть принадлежности для занятий спортом / Фото instagram.com/g.graphics.ua
Однотонные стены темно-серого цвета имеют удивительно стильный вид. Внимание привлекает карта мира с декоративной подсветкой, расположенная на стене.
С темными стенами контрастируют светлый пол и кровать.
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