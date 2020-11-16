Интерьер детской комнаты не должен быть слишком ярким. Дети быстро растут, их предпочтения меняются – поэтому лучше выбирать нейтральные цвета. А настроение можно создавать с помощью аксессуаров.

Интерьеры детских комнат создала украинская студия дизайна G.Graphics , о чем сообщает в своем Instagram .

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Нежная комната с "мини-домиком"



Спокойные цвета настраивают детей на отдых / Фото instagram.com/g.graphics.ua

Сегодня популярно оформлять детские кровати в виде маленьких домов . Деревянные конструкции придают комнате уюта.

В этой комнате все оформлено в пастельных оттенках . На стене изображены стилизованные горы и небо с облаками.

Рисунки перекликаются со стильным ковром на полу.

Детская комната в стиле лофт



Комната в оттенках серого / Фото instagram.com/g.graphics.ua

Здесь нет характерных для стиля лофт необработанного кирпича и бетонных потолков. Однако стильная мебель в оттенках серого и яркая скрытая подсветка придают комнате современный лофтовый вид.

О том, что это детская комната, сообщают минималистичные игрушки-аксессуары .

Тотально голубой интерьер



Интерьер детской комнаты в голубом цвете / Фото instagram.com/g.graphics.ua

Комната для маленького искателя приключений: на стенах нарисованы различные воздушные транспортные средства и старинные города.

Интересным решением стал стол, который занимает всю длину окна . Под столом расположили ящички.

Кровать в нише дополняет общую атмосферу.

Стильная география



В комнате есть принадлежности для занятий спортом / Фото instagram.com/g.graphics.ua

Однотонные стены темно-серого цвета имеют удивительно стильный вид. Внимание привлекает карта мира с декоративной подсветкой, расположенная на стене.

С темными стенами контрастируют светлый пол и кровать.

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Больше фото интерьеров детских комнат можно посмотреть здесь: