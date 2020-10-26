Это здание в Техасе, США, было признано энергоэффективным. Его назвали направленным на оздоровление работников.

Проект был создан для Техасской компании взаимного страхования , расположенной в городе Остин , сообщает Inhabitat .

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Здание является чрезвычайно энергоэффективным / Фото Inhabitat

Здание имеет четыре этажа. При его разработке придерживались известной мировой инновационной стратегии LEED "Дизайн для активных пользователей" .

Основой этой стратегии является здоровый образ жизни и активность на рабочем месте. Работники большую часть дня проводят в движении, а не сидя за столом.



В интерьере использовали вертикальное озеленение / Фото Inhabitat

Каждый из сотрудников получает устройство для отслеживания собственной активности и биометрических показателей. Устройство дает также возможность входить в здание.

Дизайн был воплощен в жизнь студией Studio8 Architects .

Офис специально построили в районе, где много велосипедных дорожек, пешеходов и любителей активного образа жизни.



Внутренний дворик с зелеными насаждениями / Фото Inhabitat

За энергоэффективность отвечает специальный "изоляционный конверт" , которым украсили фасад здания. Здесь сделали хорошо загерметизированные окна, чтобы сохранять тепло. В стенах и потолке разместили светодиоды , которые работают только в темное время .

Все это должно уменьшить энергетический след здания и его влияние на окружающую среду.



Логотип компании тоже сделали с использованием экоматериалов / Фото Inhabitat

Кроме того, работники имеют доступ в тренажерный зал, удобные столы для работы стоя и программу Green Housekeeping , которая отвечает за чистоту.



Можно работать в саду на крыше / Фото Inhabitat

Для отделки стен использовали вертикальное озеленение, а на крыше создали маленький сад. В саду есть подключение к Wi-Fi, что должно побуждать сотрудников проводить рабочие часы на свежем воздухе.

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