Офис, который заботится о здоровье: фото стильного экологического дизайна в США
Это здание в Техасе, США, было признано энергоэффективным. Его назвали направленным на оздоровление работников.
Проект был создан для Техасской компании взаимного страхования, расположенной в городе Остин, сообщает Inhabitat.
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Здание является чрезвычайно энергоэффективным / Фото Inhabitat
Здание имеет четыре этажа. При его разработке придерживались известной мировой инновационной стратегии LEED "Дизайн для активных пользователей".
Основой этой стратегии является здоровый образ жизни и активность на рабочем месте. Работники большую часть дня проводят в движении, а не сидя за столом.
В интерьере использовали вертикальное озеленение / Фото Inhabitat
Каждый из сотрудников получает устройство для отслеживания собственной активности и биометрических показателей. Устройство дает также возможность входить в здание.
Дизайн был воплощен в жизнь студией Studio8 Architects.
Офис специально построили в районе, где много велосипедных дорожек, пешеходов и любителей активного образа жизни.
Внутренний дворик с зелеными насаждениями / Фото Inhabitat
За энергоэффективность отвечает специальный "изоляционный конверт", которым украсили фасад здания. Здесь сделали хорошо загерметизированные окна, чтобы сохранять тепло. В стенах и потолке разместили светодиоды, которые работают только в темное время.
Все это должно уменьшить энергетический след здания и его влияние на окружающую среду.
Логотип компании тоже сделали с использованием экоматериалов / Фото Inhabitat
Кроме того, работники имеют доступ в тренажерный зал, удобные столы для работы стоя и программу Green Housekeeping, которая отвечает за чистоту.
Можно работать в саду на крыше / Фото Inhabitat
Для отделки стен использовали вертикальное озеленение, а на крыше создали маленький сад. В саду есть подключение к Wi-Fi, что должно побуждать сотрудников проводить рабочие часы на свежем воздухе.
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