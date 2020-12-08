В этой квартире сделали стильный ремонт и добавили множество функциональных акцентов. Рассказываем, как выглядит однокомнатная квартира-студия в Ровно.

Про интерьер однокомнатной квартиры сообщает Djournal .

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В квартире сделали единое пространство / Фото Djournal

Проект создали дизайнеры TAK office .

Квартира-студия имеет площадь 40 квадратных метров. В интерьере использовали теплые древесные оттенки, а также цвет морской волны.



Диван разместили в нише / Фото Djournal

В квартире почти нет перегородок. Открытое пространство выполняет функции гостиной, спальни, а также кухни и столовой. Закрытыми сделали гардероб и душевую комнату.

Интересным решением стала откидная кровать. Днем ее можно сложить и спрятать в шкафу. Спальню можно отделить шторами и сделать своеобразную комнату в комнате.

Акцентом в интерьере стала кухня. Ее фасад цвета морской волны создает атмосферу в помещении. В квартире использовали каждый сантиметр полезной площади, поэтому кухню и встроенные шкафы сделали высотой до потолка.



Скрытое освещение в зоне кухни / Фото Djournal

В квартире сделали необычное освещение: светильники сделаны так, что не привлекать лишнего внимания.

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В санузле использовали живые растения / Фото Djournal

Между шкафами образовалась ниша. Ее отделали деревом и установили там двухместный диван.

Санузел оформили в светлых оттенках. Здесь много шкафчиков для хранения вещей. Интерьер дополняют живые растения.