Скрытая кровать и открытое пространство: как выглядит интерьер маленькой квартиры в Ровно
В этой квартире сделали стильный ремонт и добавили множество функциональных акцентов. Рассказываем, как выглядит однокомнатная квартира-студия в Ровно.
Про интерьер однокомнатной квартиры сообщает Djournal.
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В квартире сделали единое пространство / Фото Djournal
Проект создали дизайнеры TAK office.
Квартира-студия имеет площадь 40 квадратных метров. В интерьере использовали теплые древесные оттенки, а также цвет морской волны.
Диван разместили в нише / Фото Djournal
В квартире почти нет перегородок. Открытое пространство выполняет функции гостиной, спальни, а также кухни и столовой. Закрытыми сделали гардероб и душевую комнату.
Интересным решением стала откидная кровать. Днем ее можно сложить и спрятать в шкафу. Спальню можно отделить шторами и сделать своеобразную комнату в комнате.
Акцентом в интерьере стала кухня. Ее фасад цвета морской волны создает атмосферу в помещении. В квартире использовали каждый сантиметр полезной площади, поэтому кухню и встроенные шкафы сделали высотой до потолка.
Скрытое освещение в зоне кухни / Фото Djournal
В квартире сделали необычное освещение: светильники сделаны так, что не привлекать лишнего внимания.
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В санузле использовали живые растения / Фото Djournal
Между шкафами образовалась ниша. Ее отделали деревом и установили там двухместный диван.
Санузел оформили в светлых оттенках. Здесь много шкафчиков для хранения вещей. Интерьер дополняют живые растения.
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