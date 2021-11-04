Этот цвет получил свое название от графита – популярного минерала, используемого в живописи или декоре. В нем сочетаются противоположности – он элегантный и загадочный, теплый и успокаивающий.

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Это идеальный цвет для интерьеров и настоящий хит последних сезонов. Он блестяще подходит для помещений, оформленных в индустриальном и минималистическом стиле, и также для скандинавских и современных интерьеров.

Стильная изысканность / Фото Тree house

Этот насыщенный оттенок лежит между серым и черным и славится своей универсальностью. Особенно хорошо он будет смотреться в сочетании с акцентами выразительных цветов – например желтого, бирюзового или насыщенно зеленого. Также графит хорошо сочетается с натуральными материалами: деревом или лозой.

Особый дизайн / Фото homebook

Графит также любит пастель – пудро-розовый или нежно-голубой сделают графитовые элементы в интерьере еще более интересными.

Уютно и красиво / Фото Apartment Therapy

Кроме дизайна стен стоит обратить внимание на темно-серый диван, который будет не только выглядеть стильно, но и будет очень практичным. Большая часть грязи и пятен будет совершенно незаметна. Если вы хотите получить интересный эффект, разбавьте темный цвет мягкими подушками ярких или интенсивных цветов.

Волшебная простота / Фото Apartment Therapy