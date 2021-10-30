Обустройство пространства: как придать характер арендованной квартире

Дом – это индивидуальный и персональный мир каждого человека, поэтому так важно, чтобы это место соответствовало собственным вкусам жителей. Существует несколько действенных способов, которые посодействуют обустроить место арендованной квартиры под себя.

Арендуя квартиру, никто из нас не хочет инвестировать и прибавлять в бюджет дополнительные расходы. С другой стороны, владельцы не всегда соглашаются на какие-либо серьезные изменения. Давайте поразмышляем как украсить небольшое пространство без особого вмешательства и не тратя много денег.

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Помните, что атмосферу квартиры создают аксессуары. Недостаточно поставить стильный диванчик и шкаф, чтоб было приятно и комфортно. Аксессуары – отличная идея, чтобы разнообразить интерьер, а при правильном подходе это абсолютно недорого. Кроме того, их всегда можно взять с собой в следующую квартиру, поэтому это инвестиция на длительное время.

Покрывала и подушки

Все виды текстиля и ткани помогут изменить внешний вид любого дивана. Разноцветные подушки и мягкие пледы делают комнату уютной, а место отдыха получает вторую жизнь. Чтобы оживить интерьер, выберите яркие цвета, которые будут гармонировать с другими аксессуарами, например ковром или цветочной вазой.

Коврик

Уют в квартире / Фото pexels

Если постелить стильный ковер на пол, это может существенно изменить общий вид вашего интерьера. Однако не переусердствуйте с его размером, чтобы вы могли его легко транспортировать.

Цветы

Личная нотка в квартире / Фото unsplash

Комнатные растения не только очищают воздух, но и оживляют интерьер, придают ему выразительность. Кроме того, обратите внимание на разнообразие горшков. Выберите один или два основных цвета, которые будут гармонировать с общей атмосферой.

Свежесть комнаты / Фото pexels

Изображения и фотографии

Пустые стены выглядят довольно удручающе, и даже небольшие личные нотки могут положительно повлиять на комнату. Стильные оправы также отлично подойдут в случае скучного цвета стен, а также замаскируют любые недостатки.

Индивидуальное пространство / Фото pexels