Арендуя квартиру, никто из нас не хочет инвестировать и прибавлять в бюджет дополнительные расходы. С другой стороны, владельцы не всегда соглашаются на какие-либо серьезные изменения. Давайте поразмышляем как украсить небольшое пространство без особого вмешательства и не тратя много денег.

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Помните, что атмосферу квартиры создают аксессуары. Недостаточно поставить стильный диванчик и шкаф, чтоб было приятно и комфортно. Аксессуары – отличная идея, чтобы разнообразить интерьер, а при правильном подходе это абсолютно недорого. Кроме того, их всегда можно взять с собой в следующую квартиру, поэтому это инвестиция на длительное время.

Покрывала и подушки

Все виды текстиля и ткани помогут изменить внешний вид любого дивана. Разноцветные подушки и мягкие пледы делают комнату уютной, а место отдыха получает вторую жизнь. Чтобы оживить интерьер, выберите яркие цвета, которые будут гармонировать с другими аксессуарами, например ковром или цветочной вазой.

Уют в квартире / Фото pexels

Коврик

Если постелить стильный ковер на пол, это может существенно изменить общий вид вашего интерьера. Однако не переусердствуйте с его размером, чтобы вы могли его легко транспортировать.

Личная нотка в квартире / Фото unsplash

Цветы

Комнатные растения не только очищают воздух, но и оживляют интерьер, придают ему выразительность. Кроме того, обратите внимание на разнообразие горшков. Выберите один или два основных цвета, которые будут гармонировать с общей атмосферой.

Свежесть комнаты / Фото pexels

Изображения и фотографии

Пустые стены выглядят довольно удручающе, и даже небольшие личные нотки могут положительно повлиять на комнату. Стильные оправы также отлично подойдут в случае скучного цвета стен, а также замаскируют любые недостатки.

Индивидуальное пространство / Фото pexels