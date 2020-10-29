Маленькая квартира может стать очень уютной и радовать хозяев своим пространством, если соблюдать определенные правила. Специалисты рассказывают, как гармонично оформить интерьер в маленькой квартире.

Советы, как удобно обустроить пространство в небольшой квартире, дает дизайнер Наталья Руснак .

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Обязательно продумайте, где хранить вещи



Маленькая квартира в стиле лофт / Фото interiorsmall

Это может быть шкаф-купе, отдельная гардеробная, встроенные полки. Но без мест для хранения не обойтись.

Даже если в квартире проживает один человек, у него есть комплекты одежды на разные сезоны, постельное белье, полотенца и другие вещи, которые нужно куда-то складывать. Поэтому места для хранения надо продумать очень тщательно.

Не загромождайте пространство



В небольшой квартире нужно разумно использовать пространство / Фото effectivehouse.com

Покупайте только действительно нужные вам вещи, берегите свободное место. Старайтесь оснащать свою квартиру как можно более функциональными предметами.

Например, если вы почти не готовите дома, есть смысл отказаться от посудомойки или духовки для экономии места.

Выбирайте встроенную мебель



Встроенная мебель вмещает очень много вещей / Фото zen.yandex

Она позволяет использовать все пространство от пола до потолка. Это незаменимый вариант для маленькой квартиры.

Закажите мебель в цвет стен

Такой совет мало кто слышал. Однако дизайнер рассказывает, что мебель одного цвета со стенами поможет визуально расширить пространство и скрыть места для хранения.



Заказывайте мебель одного цвета со стенами / Фото grandoazis.by

Хотите контраста – добавляйте его в деталях

Контрастными можно сделать дверные ручки, рамы для зеркал, постеры на стенах. Лучше избегать больших цветных пятен, ведь они воруют пространство.

Светлые шторы и глянцевые поверхности



Зеркала расширяют пространство / Фото redlight.com.ua

Старайтесь купить как можно более светлые тюли и шторы. Лучше выбирать белые варианты – они не будут поглощать дневной свет и сделают комнату визуально привлекательной.

Чем больше в квартире будет отражающих поверхностей, тем больше "воздуха" будет в ней. Добавляйте зеркала, хромированные поверхности, выбирайте глянцевый натяжной потолок и тому подобное.

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Не "рисуйте" на стенах



Рисунки на стенах неуместны в маленькой квартире / Фото cafepulsar

В маленьких помещениях не нужно украшать стены большими картинами, узорами или фотообоями. Это уменьшит чувство пространства.

Если хотите деталей, выбирайте небольшие картины и аксессуары.

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