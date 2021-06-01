Как обустроить спортзал в ванной комнате: мультифункциональная концепция

1 июня 2021 , 10:00
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Источник:

Scavolini.design

Концепт Gym Space, разработанный дизайнером Маттиа Парески, – это полноценный спортзал, расположенный в ванной комнате. Благодаря мультифункциональности тренажеров и компактной системе, такое решение можно реализовать даже в небольших санузлах.

Главная изюминка пространства – современная интерпретация классической шведской стенки. Она становится базовой деталью, вокруг которой размещены другая мебель и тренажеры. Стенку для тренировок можно разместить на любой свободной стене, подобрав нужный размер.

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Какие спортивные элементы поместить в ванну зависит от плана тренировок хозяев дома. Автор проекта отмечает, что их легко перекомпоновывать, поскольку все элементы модульные и мобильные. Эта же композиция служит основой для шкафчиков, аксессуаров и полочек. Концепт предлагает, чтобы один блок выполнял функцию мебели и служил гимнастическим инвентарем.


Пространство ванной вмещает все необходимое / Фото Scavolini



Решение объединяет спортивный инвентарь и мебель для ванной / Фото Scavolini
 


Проект предусматривает различные цветовые решения / Фото Scavolini

Решение идеально впишется в любое пространство, объединив эстетический аспект с функциональностью. Большое количество конфигураций позволяет экспериментировать при проектировании интерьера ванной комнаты, поэтому клиенты могут быть уверены, что все их пожелания будут учтены.


Концепт легко дополнит любой санузел / Фото Scavolini
 


Концепт учитывает все пожелания заказчика / Фото Scavolini

Gym Space выходит в различных обработках: от светлого до темного дерева, а различные цветовые решения для сантехники подчеркнут индивидуальность помещения.


Шведская стенка – главная деталь пространства / Фото Scavolini
 


Заказчик может разместить те тренажеры, которые необходимы ему для тренировок / Фото Scavolini

Автор: Юлія Бабич