Главная изюминка пространства – современная интерпретация классической шведской стенки. Она становится базовой деталью, вокруг которой размещены другая мебель и тренажеры. Стенку для тренировок можно разместить на любой свободной стене, подобрав нужный размер.

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Какие спортивные элементы поместить в ванну зависит от плана тренировок хозяев дома. Автор проекта отмечает, что их легко перекомпоновывать, поскольку все элементы модульные и мобильные. Эта же композиция служит основой для шкафчиков, аксессуаров и полочек. Концепт предлагает, чтобы один блок выполнял функцию мебели и служил гимнастическим инвентарем.

Пространство ванной вмещает все необходимое
Пространство ванной вмещает все необходимое / Фото Scavolini


Де облаштувати домашній спортзал
Решение объединяет спортивный инвентарь и мебель для ванной / Фото Scavolini
 

Проект предусматривает различные цветовые решения
Проект предусматривает различные цветовые решения / Фото Scavolini

Решение идеально впишется в любое пространство, объединив эстетический аспект с функциональностью. Большое количество конфигураций позволяет экспериментировать при проектировании интерьера ванной комнаты, поэтому клиенты могут быть уверены, что все их пожелания будут учтены.

Концепт легко дополнит любой санузел
Концепт легко дополнит любой санузел / Фото Scavolini
 

Як облаштувати домашній спортзал
Концепт учитывает все пожелания заказчика / Фото Scavolini

Gym Space выходит в различных обработках: от светлого до темного дерева, а различные цветовые решения для сантехники подчеркнут индивидуальность помещения.

Шведская стенка – главная деталь пространства
Шведская стенка – главная деталь пространства / Фото Scavolini
 

Ідеї для домашнього спортзалу
Заказчик может разместить те тренажеры, которые необходимы ему для тренировок / Фото Scavolini