Как обустроить совмещенный санузел: лайфхаки и фото
Совмещенный санузел может быть в квартире с самого начала – такое планирование популярно в "хрущевках". Но владельцы небольших помещений часто намеренно хотят соединить ванную комнату и туалет, чтобы получить больше пространства.
О том, как лучше использовать пространство в небольшом совмещенном санузле, сообщает Дизайн 24.
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Темные цвета делают пространство визуально меньше / Фото houseofdream.com.ua
Преимуществами совмещенного санузла являются:
- меньший бюджет на ремонт,
- больше пространства и вариантов размещения сантехники,
- можно использовать мебель больших размеров.
Если вы уже имеете или только планируете сделать совмещенный санузел, средств на ремонт нужно будет меньше: вам не нужно будет устанавливать лишние двери. Отсутствие перегородок хоть немного, но увеличивает площадь санузла.
Даже маленький санузел может быть комфортным и стильным / Фото houseofdream.com.ua
Однако совмещенный санузел имеет и определенные минусы:
- если санузел в доме только один, его будет недостаточно для большой семьи,
- потребность в качественной вентиляции – ведь на санузел будет большая нагрузка,
- потребность в тщательном планировании – сделайте это на этапе обдумывания ремонта.
Лайфхак, как сделать совмещенный санузел комфортным
Используйте перегородки
Можно отгородить унитаз или ванну от основного помещения тонкой пластиковой или тканевой перегородкой. Это создаст чувство приватности, особенно, если в санузел без разрешения забегают дети.
Перегородки могут быть из любого материала / Фото houseofdream.com.ua
На перегородке разместите полки для хранения
Так вы сэкономите пространство стен и будете иметь больше места для размещения сантехники.
Соедините стиральную машину с раковиной
Сегодня можно увидеть все больше вариантов, в которых раковину устанавливают над стиральной машиной, или совсем рядом. Но нужно обязательно сделать перегородку между этими двумя предметами. Иначе вибрации стиральной машины могут повредить керамическую мойку.
Стиральная машина и раковина размещены рядом / Фото interesno.cc
Размещайте полки над раковиной и унитазом
Так пространство будет занято полезными вещами. Но учитывайте, что полки должны быть достаточно узкими – чтобы не мешали пользоваться сантехникой.
В маленьких помещениях лучше отдать предпочтение душевой кабине / Фото houseofdream.com.ua
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Не покупайте узкую раковину
Даже если места совсем мало, постарайтесь разместить в санузле полноценную раковину, а не уменьшенный вариант.
В неглубокой мойке совсем неудобно умываться. Вода попадает на пол – это придаст ежедневных хлопот.
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