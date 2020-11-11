Совмещенный санузел может быть в квартире с самого начала – такое планирование популярно в "хрущевках". Но владельцы небольших помещений часто намеренно хотят соединить ванную комнату и туалет, чтобы получить больше пространства.

О том, как лучше использовать пространство в небольшом совмещенном санузле, сообщает Дизайн 24 .

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Темные цвета делают пространство визуально меньше / Фото houseofdream.com.ua

Преимуществами совмещенного санузла являются:

меньший бюджет на ремонт,

больше пространства и вариантов размещения сантехники,

можно использовать мебель больших размеров.

Если вы уже имеете или только планируете сделать совмещенный санузел, средств на ремонт нужно будет меньше : вам не нужно будет устанавливать лишние двери. Отсутствие перегородок хоть немного, но увеличивает площадь санузла .



Даже маленький санузел может быть комфортным и стильным / Фото houseofdream.com.ua

Однако совмещенный санузел имеет и определенные минусы:

если санузел в доме только один, его будет недостаточно для большой семьи,

потребность в качественной вентиляции – ведь на санузел будет большая нагрузка,

потребность в тщательном планировании – сделайте это на этапе обдумывания ремонта.

Лайфхак, как сделать совмещенный санузел комфортным

Используйте перегородки

Можно отгородить унитаз или ванну от основного помещения тонкой пластиковой или тканевой перегородкой . Это создаст чувство приватности, особенно, если в санузел без разрешения забегают дети.



Перегородки могут быть из любого материала / Фото houseofdream.com.ua

На перегородке разместите полки для хранения

Так вы сэкономите пространство стен и будете иметь больше места для размещения сантехники .

Соедините стиральную машину с раковиной

Сегодня можно увидеть все больше вариантов, в которых раковину устанавливают над стиральной машиной , или совсем рядом. Но нужно обязательно сделать перегородку между этими двумя предметами . Иначе вибрации стиральной машины могут повредить керамическую мойку.



Стиральная машина и раковина размещены рядом / Фото interesno.cc

Размещайте полки над раковиной и унитазом

Так пространство будет занято полезными вещами. Но учитывайте, что полки должны быть достаточно узкими – чтобы не мешали пользоваться сантехникой.



В маленьких помещениях лучше отдать предпочтение душевой кабине / Фото houseofdream.com.ua

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Не покупайте узкую раковину

Даже если места совсем мало, постарайтесь разместить в санузле полноценную раковину , а не уменьшенный вариант.