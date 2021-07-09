Стиральная комната – это специально оборудованная (часто изолированная), зона в квартире или частном доме, где осуществляется процесс сбора грязной одежды, ее стирки, сушки, а иногда еще и глажки. Современные гарнитуры позволяют разместить зону стиральной даже в небольших помещения.

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Подбираем правильный размер



Дизайн стиральной комнаты / Фото Estliving

Размер прачечной необходимо выбирать, отталкиваясь от площади дома. Помещение, которое вы планируете выделить под прачечную, должно быть такого размера, чтобы перед стиралкой и сушилкой оставалось место для удобной загрузки одежды.

В квартире до 100 квадратных метров целесообразно обустроить прачечную до 2 квадратных метра. Для этого подойдет специальный встроенный шкаф с системой хранения необходимой техники. В доме до 150 квадратных метров стоит задуматься о размещении прачечной до 6 квадратных метров. Здесь удобно разместить полноценный функционал от стиральной машинки к системе хранения бытовой химии и одежды. Просторные стиральные более 10 квадратных метров целесообразны в частных домах более 300 квадратных метров. Обычно в таких помещениях добавляют различные столешницы для сортировки, пространство для ремонта одежды и отдельного сушильного шкафа.

Где как обустроить прачечную: технические требования



Шкафы на кухне скрывают технику для стирки / Фото Estliving



Шкафы на кухне скрывают технику для стирки / Фото Estliving

Обычно прачечную планируют еще на этапе строительства дома, ведь помещение необходимо полностью обустроить, обеспечив:

отопления и вентиляцию;

обработку поверхностей;

место для правильной расстановки оборудования и удобного подвода коммуникаций.

При обустройстве стиральной "с нуля", в непредназначенных по плану дома для этого зонах, следует обратиться к инженерам-проектировщикам, которые учитывают все технические требования.



Дизайн стиральной комнаты / Фото Estliving

В неотапливаемом подвале устраивать прачечную, и сушилку запрещено. Лучше, если прачечная будет расположена недалеко от водопроводного и канализационного стояков и в ней будет предусмотрено окно. Также ее необходимо оснастить системами принудительной вентиляции, чтобы избежать повышенной влажности. Кратность воздухообмена по притоку должна быть не менее 10, по вытяжке – не менее 13. Если в прачечной будет помещение для сушки и глажки, кратность воздухообмена должна быть не менее 4, по вытяжке – не менее 6.

Полы в прачечной должны быть гидроизолированные и облицованные керамической плиткой. В идеальных проектах необходим уклон и сливной трап.

Оборудование для прачечной



Как разместить в стиральной комнате все необходимое / Фото Pinterest

В домашней прачечной чаще всего устанавливают:

стиральную машинку,

сушильную машинку,

раковину,

гладильную доску, утюг или парогенератор,

корзины для грязного белья,

столешницы,

навесные шкафы и полки.

Оптимальным вариантом для небольшой прачечной станет шкаф-ниша со встроенными полочками, столешницей над стиральными машинками и выдвижной гладильной доской.

Дизайн помещения



Использование природных материалов и светлого цвета для дизайна прачечной / Фото Estliving



Все стиральные машины спрятаны в шкафы / Фото Estliving



Прачечная в средиземноморском стиле / Фото Pinterest



Прачечная в большом доме / Фото Pinterest

На первый взгляд, стиральная комната – техническое пространство, не требующее вмешательства дизайнера. Но, организуя любое пространство, важно учесть общую стилистику своего дома.

Поскольку пространство под прачечную обычно невелико, лучше всего использовать белый цвет для стен, пола и потолка. Цветными акцентами могут стать корзины для белья и коробки для хранения мелочей.