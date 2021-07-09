Стиральная комната – это специально оборудованная (часто изолированная), зона в квартире или частном доме, где осуществляется процесс сбора грязной одежды, ее стирки, сушки, а иногда еще и глажки. Современные гарнитуры позволяют разместить зону стиральной даже в небольших помещения.
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Подбираем правильный размер
Дизайн стиральной комнаты / Фото Estliving
Размер прачечной необходимо выбирать, отталкиваясь от площади дома. Помещение, которое вы планируете выделить под прачечную, должно быть такого размера, чтобы перед стиралкой и сушилкой оставалось место для удобной загрузки одежды.
|В квартире до 100 квадратных метров целесообразно обустроить прачечную до 2 квадратных метра. Для этого подойдет специальный встроенный шкаф с системой хранения необходимой техники.
|В доме до 150 квадратных метров стоит задуматься о размещении прачечной до 6 квадратных метров. Здесь удобно разместить полноценный функционал от стиральной машинки к системе хранения бытовой химии и одежды.
|Просторные стиральные более 10 квадратных метров целесообразны в частных домах более 300 квадратных метров. Обычно в таких помещениях добавляют различные столешницы для сортировки, пространство для ремонта одежды и отдельного сушильного шкафа.
Где как обустроить прачечную: технические требования
Шкафы на кухне скрывают технику для стирки / Фото Estliving
Шкафы на кухне скрывают технику для стирки / Фото Estliving
Обычно прачечную планируют еще на этапе строительства дома, ведь помещение необходимо полностью обустроить, обеспечив:
- отопления и вентиляцию;
- обработку поверхностей;
- место для правильной расстановки оборудования и удобного подвода коммуникаций.
При обустройстве стиральной "с нуля", в непредназначенных по плану дома для этого зонах, следует обратиться к инженерам-проектировщикам, которые учитывают все технические требования.
Дизайн стиральной комнаты / Фото Estliving
В неотапливаемом подвале устраивать прачечную, и сушилку запрещено. Лучше, если прачечная будет расположена недалеко от водопроводного и канализационного стояков и в ней будет предусмотрено окно. Также ее необходимо оснастить системами принудительной вентиляции, чтобы избежать повышенной влажности. Кратность воздухообмена по притоку должна быть не менее 10, по вытяжке – не менее 13. Если в прачечной будет помещение для сушки и глажки, кратность воздухообмена должна быть не менее 4, по вытяжке – не менее 6.
Полы в прачечной должны быть гидроизолированные и облицованные керамической плиткой. В идеальных проектах необходим уклон и сливной трап.
Оборудование для прачечной
Как разместить в стиральной комнате все необходимое / Фото Pinterest
В домашней прачечной чаще всего устанавливают:
- стиральную машинку,
- сушильную машинку,
- раковину,
- гладильную доску, утюг или парогенератор,
- корзины для грязного белья,
- столешницы,
- навесные шкафы и полки.
Оптимальным вариантом для небольшой прачечной станет шкаф-ниша со встроенными полочками, столешницей над стиральными машинками и выдвижной гладильной доской.
Дизайн помещения
Использование природных материалов и светлого цвета для дизайна прачечной / Фото Estliving
Все стиральные машины спрятаны в шкафы / Фото Estliving
Прачечная в средиземноморском стиле / Фото Pinterest
Прачечная в большом доме / Фото Pinterest
На первый взгляд, стиральная комната – техническое пространство, не требующее вмешательства дизайнера. Но, организуя любое пространство, важно учесть общую стилистику своего дома.
Поскольку пространство под прачечную обычно невелико, лучше всего использовать белый цвет для стен, пола и потолка. Цветными акцентами могут стать корзины для белья и коробки для хранения мелочей.