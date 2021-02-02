Домашний офис после карантина: 5 идей от ведущих дизайнеров
Сейчас многие работают из дома. Эта тенденция будет только усиливаться, ведь все осознали комфорт и экономическую выгоду домашних офисов.
Источник: The Spruce
Ключевой проблемой работы из дома для многих стало отсутствие сосредоточенности. Домашние дела отвлекают. Чтобы сделать свою работу более эффективной, нужно обустроить рабочее место, в котором вы будете только работать и ничего больше.
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Рабочая зона шоколадного цвета
Рабочий уголок покрасили в акцентный цвет / Фото The Spruse
Создание отдельной рабочей зоны, выделенной цветом, способствует комфорту труда. Отдельная зона будто отделяет человека, который работает, от остального помещения.
Акцентная стена добавляет "заземления" в светлую и просторную комнату в скандинавском стиле.
Креативное пространство в Сан-Франциско
Теплые цвета делают этот кабинет привлекательным / Фото The Spruse
Терракотовый цвет добавляет жизнерадостности и мотивации. Теплые оттенки делают зону привлекательной, в ней хочется проводить время.
Винтажный красный ковер позволяет разместить ноги с комфортом и делает интерьер гармоничным.
Рабочая зона для двоих
Комфортное рабочее место у окна / Фото The Spruse
Во время карантина нередко людям приходилось работать дома целыми семьями. Мало кто имел дома соответствующее количество рабочих мест. Приходилось работать за обеденными столами и детскими столиками.
Дизайн-студия из Сиэтла предлагает современное и удобное решение: оборудовать рабочее место для двоих. Его выстроили у окон, которые дают достаточное количество естественного света.
К тому же работа вдвоем мотивирует и заставляет не отвлекаться.
Используйте ненужный уголок
Замечательный вариант использования ненужного пространства / Фото The Spruse
Раньше здесь была проходная зона, а теперь расположилось удобное рабочее место. Темные цвета "заземляют", а расположение рабочего места заставляет не отвлекаться.
Здесь сложно работать целый день, но для решения небольших задач эта зона подходит идеально.
Кабинет для семьи
Для видеоконференций важно иметь сдержанный интерьер в комнате / Фото The Spruse
В этом офисе могут комфортно работать два человека. Компактное расположение позволяет не выделять под офис целую комнату, а довольствоваться уголком у окна.
Профессиональный фон позволяет комфортно проводить видеоконференции и совещания.
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