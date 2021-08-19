Архитекторы бразильской студии Марина Кардозу де Алмейда и Сара Бонанно получили нестандартное задание – обустроить все функциональные зоны в квартире, площадь которой составляет всего лишь 27 квадратных метров. Чтобы достичь желаемого эффекта и не перегрузить пространство, дуэт решил сосредоточиться на практичности.

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Чтобы разделить функциональные зоны, архитекторы использовали бетонную перегородку, которая помогла изолировать спальню, не закрыв при этом свет. Наоборот, благодаря этому решению, солнечные лучи, проникающие через кухонное окно, идеально рассеиваются нишей с кроватью.

Как обустроить дом на 27 квадратных метрах / Фото dezeen

Чтобы устранить атмосферу гостиничных номеров, для которых как раз характерно открытое пространство, архитекторы попытались отделить спальню, кухню и гостиную. Это обеспечило большую приватность, кроме того, подобные решения всегда способствуют поддержанию порядка.

Как обустроить дом на 27 квадратных метрах / Фото dezeen

Как обустроить дом на 27 квадратных метрах / Фото dezeen

Ванная комната, расположенная в спальней. Одной из стен санузла стала бетонная перегородка. Раздвижные двери помогли сэкономить пространство.

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Как обустроить дом на 27 квадратных метрах / Фото dezeen

Кроме физических барьеров студия создала мебель, которая соединяет между собой различные зоны. Деревянная подставка кровати перетекает в диван. Цвет покрытия гармонирует с мебелью кухни и гостиной.

Как обустроить дом на 27 квадратных метрах / Фото dezeen

Кухня была расширена на 7 квадратных метров благодаря присоединению балкона. Кирпич и бетон на полу позволяют владельцам дополнять пространство в соответствии со своими вкусами.

Как обустроить дом на 27 квадратных метрах / Фото dezeen