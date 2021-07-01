Как обустроить балкон для отдыха и работы: 8 практических идей

В теплые летние дни даже небольшой балкон может превратиться в практическое помещения или стать уютным местом для отдыха на свежем воздухе. Все, что для этого нужно – избавиться от хлама, который вы годами накапливали на огражденной площадке и прислушиваться к нашим советам.

Прежде всего, решите, для чего вы хотите использовать помещения. Для этого учтите сколько места на вашем балконе и застеклен ли он. Изолированная и утепленная площадь расширяет возможности проектирования, ведь в таком случае можно установить раскладное кресло, повесить на противоположную стену телевизор или установить компьютер.

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Зона для вечеринки



Как обустроить балкон для отдыха и работы / Фото Archidea

Для этого достаточно установить барную стойку. Чтобы она не заняла много места, используйте для этого стену вдоль окна, где и так проходит наружный подоконник. Внизу вы сможете обустроить небольшой стеллаж, где будут храниться бокалы. Рядом поставьте несколько барных стульев. Обновленный балкон готов принимать друзей!

Гостиная с подушками

Откажитесь от мебели. Купите яркие напольные подушки и устройте мягкий уголок. Развесьте на балконе гирлянды и декорируйте свечами в закрытых подсвечниках. В небольших деревянных ящиках спрячьте книги, журналы и настольные игры.

Сад в квартире



Как обустроить балкон для отдыха и работы / Фото Archidea

Балкон – отличное место для выращивания микрогрина, базилика и рукколы. Это не только красиво, но и практично. Вы можете устроить здесь целую оранжерею с любимыми цветами в подвешенных горшках.

Если у вас достаточно места, оборудуйте в центре сада небольшой кофейный столик с плетеными бамбуковыми креслами.

Место для сна

Для того чтобы создать на балконе небольшую спальню, вам понадобятся деревянные поддоны, матрас, одеяло и подушки. А в тандеме с проектором или ноутбуком, вы сможете проводить здесь полноценные киновечера.

Домашний офис



Как обустроить балкон для отдыха и работы / Фото Archidea

Уединенный уголок с рабочей атмосферой на балконе – удачное решение, которое сэкономить место в спальне или гостиной. Но лучше всего для него подходят именно застекленные балконы. Жалюзи, компактный стол со стулом, открытые полки, хорошее освещение и звукоизоляция создадут полноценный кабинет без перепланировки дома.

Зона для медитаций и йоги

Дом – это место покоя и силы, подчеркните это, устроив на балконе зону для медитаций или занятий йогой.

Если вы практикуете йогу, оставьте пространство для коврика, а вместо напольных растений, используйте подвесные варианты, которые не будут мешать занятиям. Выделите место для колонок и ноутбука, а также предусмотрите звукоизоляцию, чтобы вас не беспокоил уличный шум.

Место для гамака



Как обустроить балкон для отдыха и работы / Фото Archidea

Если из-за насыщенного графика вы редко выбираетесь на природу, подвесное кресло или гамак на балконе помогут вам исправить это. Для того, чтобы устроить импровизированный отдых на природе, украсьте помещение зеленью и поставьте небольшой садовый водный фонтанчик.

Мастерская на балконе

Если вы рисуете, занимаетесь плетением, лепкой из глины или другими хобби, которые не требуют задействования большой площади, выделите место под мастерскую на балконе. Установите здесь мольберт, гончарный круг или небольшой стол с полками, где вы будете держать материалы для работы.