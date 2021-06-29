Обтекаемые формы и необычные линии: как выглядит интерьер без острых углов
Источник:24 канал
Мебель из закругленными краями и использование природных материалов помогают дизайнерам и архитекторам достичь максимального уюта в домах. Обтекаемые формы создают легкое планирование даже в небольших комнатах.
Закругленные края в небольшом помещении – идеальное решение, которое позволяет избежать неудобных углов и неприятных ударов мизинца об острые ножки мебели. В просторных комнатах закругленный концепт помогает выделить мебель и акцентировать на формах нескольких предметов.
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Подиум с панорамными окнами / Фото Home-designing
Мебель и декор из закругленными углами / Фото Home-designing
Кроме того, мебель со скругленными углами прекрасно сочетаются с арками, декором и перегородками. А в сегодняшнем проекте такое решение еще и коррелирует с архитектурным решением. Так панорамные прямоугольные окна с закругленными углами делают апартаменты более фаталистичными и позволяют обустраивать пространство соответствующей мебелью.
Мебель и декор из закругленными углами / Фото Home-designing
Мебель и декор из закругленными углами / Фото Home-designing
Изогнутый диван сразу задает тему округлых предметов в пространстве и подчеркивает белую схему интерьера. Журнальные столики повторяют его форму и создают тональное перекрытия перед светлым и массивным диваном. Дополнительный контраст добавляют асимметричные коврики.
Мебель и декор из закругленными углами / Фото Home-designing
Люстра столовой повторяет форму стола / Фото Home-designing
Зона столовой / Фото Home-designing
Благодаря стеклянной поверхности, люстра отражает ребристые детали / Фото Home-designing
Журнальный столик с декоративными стеклянными чашами и вазами красиво заполняет круглое отверстие в перегородке, изготовленной из микроцемента.
Мебель и декор из закругленными углами / Фото Home-designing
Мебель и декор из закругленными углами / Фото Home-designing
Мебель и декор из закругленными углами / Фото Home-designing
Мебель и декор из закругленными углами / Фото Home-designing
Телевизор, встроенный в перегородку рядом с отверстием. Таким образом дизайнеры подчеркнули одинаково важное значение обоих элементов в гостиной. Щель открывает вид на столовую.
Деревянная платформа создает двухуровневое планирование гостиной. Пространство под платформой не имеет границ, а консольные ступени создают эффект плавучести. Платформа выделяет зону отдыха, откуда открывается прекрасный вид на склон холмов.
Консольные лестницы создают иллюзию полета / Фото Home-designing
Толстая перегородка между гостиной и прилегающей столовой не затрагивает гладкость концепта. Архитекторы позаботились о минимизации острых углов и использовали конструкцию с максимальной пользой.
Апартаменты разделены массивной перегородкой / Фото Home-designing
На кухне много вместительных полок / Фото Home-designing
В центре кухни массивная столешница / Фото Home-designing
Столешница оснащена необходимой техникой / Фото Home-designing
Благодаря уникальному кухонном острову, кухня получает необычный вид. Столешница оснащена широкой раковиной и индукционной плиткой. На широких полках и закрытых тумбах размещено все необходимые принадлежности.