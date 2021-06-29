Закругленные края в небольшом помещении – идеальное решение, которое позволяет избежать неудобных углов и неприятных ударов мизинца об острые ножки мебели. В просторных комнатах закругленный концепт помогает выделить мебель и акцентировать на формах нескольких предметов.

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Подиум с панорамными окнами / Фото Home-designing



Мебель и декор из закругленными углами / Фото Home-designing

Кроме того, мебель со скругленными углами прекрасно сочетаются с арками, декором и перегородками. А в сегодняшнем проекте такое решение еще и коррелирует с архитектурным решением. Так панорамные прямоугольные окна с закругленными углами делают апартаменты более фаталистичными и позволяют обустраивать пространство соответствующей мебелью.



Мебель и декор из закругленными углами / Фото Home-designing



Мебель и декор из закругленными углами / Фото Home-designing

Изогнутый диван сразу задает тему округлых предметов в пространстве и подчеркивает белую схему интерьера. Журнальные столики повторяют его форму и создают тональное перекрытия перед светлым и массивным диваном. Дополнительный контраст добавляют асимметричные коврики.





Мебель и декор из закругленными углами / Фото Home-designing



Люстра столовой повторяет форму стола / Фото Home-designing



Зона столовой / Фото Home-designing



Благодаря стеклянной поверхности, люстра отражает ребристые детали / Фото Home-designing

Журнальный столик с декоративными стеклянными чашами и вазами красиво заполняет круглое отверстие в перегородке, изготовленной из микроцемента.



Мебель и декор из закругленными углами / Фото Home-designing



Мебель и декор из закругленными углами / Фото Home-designing



Мебель и декор из закругленными углами / Фото Home-designing



Мебель и декор из закругленными углами / Фото Home-designing

Телевизор, встроенный в перегородку рядом с отверстием. Таким образом дизайнеры подчеркнули одинаково важное значение обоих элементов в гостиной. Щель открывает вид на столовую.

Деревянная платформа создает двухуровневое планирование гостиной. Пространство под платформой не имеет границ, а консольные ступени создают эффект плавучести. Платформа выделяет зону отдыха, откуда открывается прекрасный вид на склон холмов.



Консольные лестницы создают иллюзию полета / Фото Home-designing

Толстая перегородка между гостиной и прилегающей столовой не затрагивает гладкость концепта. Архитекторы позаботились о минимизации острых углов и использовали конструкцию с максимальной пользой.



Апартаменты разделены массивной перегородкой / Фото Home-designing



На кухне много вместительных полок / Фото Home-designing



В центре кухни массивная столешница / Фото Home-designing



Столешница оснащена необходимой техникой / Фото Home-designing

Благодаря уникальному кухонном острову, кухня получает необычный вид. Столешница оснащена широкой раковиной и индукционной плиткой. На широких полках и закрытых тумбах размещено все необходимые принадлежности.