Да, подготовка стен под покраску для многих – это целый квест. Однако обои – это не всегда практично, а чтобы переклеить их, придется затратить много времени. Поэтому вариант все же лучше?

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Выбирайте базу, которую не нужно перерабатывать в дальнейшем. Если база готова, на то, чтобы перекрасить стену, понадобится несколько часов.

Краска легко отмывается

Это очень важный критерий при выборе покрытия стен. При любых повреждениях, реставрация, опять же, занимает от нескольких минут до нескольких часов: прошпаклевать место повреждения, загрунтовать, покрасить.

С обоями реставрационные работы осложняются

Нужно накрыть всю мебель, снять старые обои, восстановить стену, дождаться высыхания слоев материалов восстановления, поклеить новые обои. Эти работы провоцируют много грязи и пыли, к тому же занимают не один день для выполнения всех работ.

Важно и то, что при повреждении обоев, найти тот же принт для восстановления очень сложно. Поэтому нередко клиентам приходится менять обои во всей комнате.

Эстетически обои проигрывают краске

Ровная однотонная поверхность – "фундамент" под любой декор.

Экологичность

Виниловые обои скрывают неровности, под них проще подготовить стену, но подготовьтесь к тому, что придется жить, будто в парнике.

Когда использование обоев является оправданным

В некоторых дизайнах спален и детских комнат, сочетание краска и обои может быть уместным. Таким образом, принт выделяет акцентную стену.