Дизайнеры рассказали, как обновить пространство без ремонта: бюджетные идеи

Часто стремление уничтожить старый интерьер и начать все с начала является пустой тратой средств. Дизайнеры интерьеров рассказывают, что им неоднократно приходилось работать в помещениях, которые не нуждались в капитальном ремонте. Все, что нужно в таких ситуациях – легко освежить некоторые стены или добавить новую мебель.

Если вы живете в арендованных квартирах или пока не готовы к ремонту, привычная перестановка или изменение цвета штор сможет эффектно обновить пространство. Единственное, что вам следует учитывать в этой ситуации – ваши мечты. Если вы всю жизнь хотели окружить себя подушками, поддайтесь этому инстинкту и поместите в спальне или гостиной как можно больше цветных мешков с гипоаллергенным наполнением.

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И главное – не делайте ничего шаблонного. Дом – это место, которое должно работать на вас и ваши потребности. И только вы знаете, что вам нужно в первую очередь.

Используйте адаптивные аксессуары, чтобы прикрыть устаревшую мебель



Используйте для столешницы однотонное покрытие и украсьте цветами / Фото Pexels

Если нестандартный оттенок столешницы давно вышел из моды, не спешите заказывать новый гарнитур. Проанализируйте подставки под посуду, которые предлагает рынок. Если это возможно – подберите мягкое затемненное стекло. Перекрыть надоедливую мебель помогут стильные вазы с цветами.

Поработайте со светом

Один из самых простых способов обновить любое пространство – заменить светильники. Умное освещение может замаскировать множество архитектурных грехов и выделить функциональные зоны дома. С этим вам помогут стильные модульные светильники. В отличие от настенных бра, они легки в монтаже и могут использоваться даже в арендованных помещениях.

Больше подушек и пуфов



Комбинируйте пуфы и небольшие диваны / Фото Pexels

Пуфы и подушки могут заменить массивный диван, устаревшие стулья и освободить пространство для небольшого журнального столика рядом.

Большие подушки и удобные пуфы – самый эффективный и дешевый способ добавить в комнату больше принтов, текстур и цветов.

Открытые стеллажи

Чтобы комната выглядела более многоуровневой, вы можете использовать различные книжные полки и стеллажи. Расположите их таким образом, чтобы ваша комната имитировала пространство высококлассной библиотеки, например, по обе стороны дивана можно установить два стеллажа, окрашенные в цвет стен.

Для окраски мебели дизайнеры советуют выбирать матовое покрытие, поскольку оно скроет недостатки, а в будущем – уменьшит количество отпечатков.

Палитра из нескольких цветов



Покрасьте часть стены для достижения эффекта легкого градиента / Фото Pexels

Окраски стены – самый очевидный вариант обновления помещения, однако изменение персикового оттенка на цвет пудры вряд ли окажет желаемый эффект. Чтобы избежать однообразия, дизайнеры советуют использовать двухцветную схему. Для переосмысления пространства достаточно использовать темные тона в нижней части стены и осветить ее, начиная от середины.

Экспериментируйте с зеркалами



Установите зеркало напротив белой стены / Фото / Pexels

В большинство квартир естественный свет проникает только с одной стороны. Чтобы усилить освещение, дизайнеры используют зеркала.

При размещении зеркал всегда нужно учитывать, что будет отражаться на поверхности.

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Ковер может зонировать пространство

Ковры – это не только фон вашего пола, но и настроение всего помещения. Не бойтесь сочетать несколько принтов в одной комнате. Так вам удастся обыграть разные мотивы и поделить пространство без лишних затрат денег и времени.

Диван – место силы

Диван станет многофункциональным предметом интерьера / Фото Pexels

Если в вашей квартире есть панорамные окна, освободите около них место для кушетки. Этот нехитрый предмет интерьера понадобится вам, чтобы отдыхать после утомительного рабочего дня. Кроме того, современные стильные варианты кардинально изменят ваш интерьер.

Измените или добавьте шторы

Это недорогое решение может полностью изменить настроение помещения. В то же время легкие гардины или тяжелые портьеры способны зонировать помещение на отдельные секции. Если вы, например, хотите изолировать спальный угол или зону офиса и при этом не менять планировку дома – это станет компромиссным решением.

Экологические детали в ванной



Замените пластик на дерево / Фото Pexels

Рост популярности экологически чистых косметических средств означает, что вам нужна соответствующая мыльница, стойка для полотенец и корзина для белья. Даже обычная бамбуковая щетка имеет более привлекательный внешний вид, в сравнении с пластиковыми аналогами. Учтите это, обустраивая санузел.