Если вам хочется перемен в собственной квартире, а денег на ремонт не хватает, попробуйте обновить свой дом бесплатно. Рассказываем об идеях, которые помогут улучшить интерьер и сделать его уютным.

В новом году многие хотят улучшить свое жилище. О том, как использовать все возможности вашего дома и предметов в нем, сообщает Novate .

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Спрячьте провода



Провода делают комнату неопрятной / Фото Smartvopros

Часто эти небольшие шнуры создают визуальный шум и загромождают пространство. Также они опасны для домашних животных и детей.

Провода можно спрятать в декоративную коробку, разместить за диваном или шкафом, приклеить с внутренней стороны стола с помощью двустороннего скотча.

Уберите вещи с открытых полок



Открытые полки требуют идеального порядка / Фото Archidea

Открытые полки сейчас в моде, но они требуют идеального порядка. Старайтесь не загружать их мелочами, а также выработают систему хранения вещей. Не ставьте на открытые полки много сувениров, игрушек и так далее – это делает их неаккуратными и перегруженными.

Расставьте книги стильно



Книги могут стать отдельным декором / Фото xclean.info

Необязательно выставлять все книги на полках вертикально в ряд. Экспериментируйте: размещайте книги горизонтально и вертикально, а между ними поставьте оригинальные вазы с сухоцветами, фоторамки, небольшие скульптуры. Книги можно расставлять по цветам или размерам.

Из книжной полки можно сделать очень стильный декор.

Сделайте мудборд



Мудборд поможет проявить собственную индивидуальность в интерьере / Фото Livemaster

Мудборд – это своеобразная доска настроения и вдохновения. На ней можно разместить фотографии, рисунки, билеты, гирлянды. Мудборд можно сделать из подручных материалов: ватмана, поддона, нитей, натянутых на рамку и тому подобное.

Украсьте комнату гирляндами



Гирлянду можно использовать как источник приглушенного света / Фото Design-homes

Если вы уже успели спрятать гирлянды с елки, достаньте их снова. Сегодня гирлянды используют в интерьере ежедневно: из них делают оригинальные светильники, развешивают на стенах, стелют на пол и тому подобное.

Постелите плед

Плед – элемент уюта в комнате, так что расстелите его на диване или кресле. Если у вас есть широкий подоконник, можно бросить туда плед: так вы создадите прекрасное место для чтения и отдыха.

Используйте подоконник



Подоконники – замечательное пространство для творчества / Фото Moipros

Подоконники можно украсить не только пледом, но и свечами, вазами, цветами, гирляндами – простор для фантазии неограничен. Можно сделать из подоконника стильную книжную полку. А в период праздников делайте на подоконнике яркие тематические композиции.