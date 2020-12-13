Сможете ли вы его увидеть: большинство людей не способны разглядеть этот комод в комнате – фото
Сегодня популярно разгадывать различные оптические иллюзии. Этот комод – не совсем иллюзия, однако он также заставит вас ломать голову над тем, как можно было придумать такую удивительную вещь.
О необычном предмете интерьера сообщает Medialeaks.
Курьезно: Королевская роскошь: как выглядит оригинальный туалет в торговом центре Кракова
Этот комод почти невидим / Фото ZemogT
Пользователь ресурса Reddit с ником ZemogT выставил фото комода, который невозможно увидеть в интерьере.
Парень заметил необычный предмет в доме своих клиентов. Точнее, он его не заметил.
Комод имеет полностью зеркальную поверхность. Из-за этого он кажется абсолютно прозрачным. Его сложно разглядеть.
Оригинально: Пройти сквозь скульптуру: в США создали статую женщины, которая разрывает свою грудную клетку
Комната, в которой стоит комод – пустая. Поэтому он ничего не отражает. У поверхности комода можно увидеть только пол, стены и розетку. Автору снимка пришлось обойти предмет вокруг, чтобы убедиться, что он настоящий.
Поделиться новостью