Сегодня популярно разгадывать различные оптические иллюзии. Этот комод – не совсем иллюзия, однако он также заставит вас ломать голову над тем, как можно было придумать такую ​​удивительную вещь.

О необычном предмете интерьера сообщает Medialeaks . Курьезно: Королевская роскошь: как выглядит оригинальный туалет в торговом центре Кракова

Этот комод почти невидим / Фото ZemogT Пользователь ресурса Reddit с ником ZemogT выставил фото комода, который невозможно увидеть в интерьере. Парень заметил необычный предмет в доме своих клиентов. Точнее, он его не заметил. Комод имеет полностью зеркальную поверхность. Из-за этого он кажется абсолютно прозрачным. Его сложно разглядеть. Оригинально: Пройти сквозь скульптуру: в США создали статую женщины, которая разрывает свою грудную клетку Комната, в которой стоит комод – пустая. Поэтому он ничего не отражает. У поверхности комода можно увидеть только пол, стены и розетку. Автору снимка пришлось обойти предмет вокруг, чтобы убедиться, что он настоящий.