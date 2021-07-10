Как обеспечить идеальный микроклимат дома: 5 действенных способов

Наше самочувствие зависит от многих различных факторов: экологии, климата и даже воздух, которым мы дышим у себя дома. И если мы бессильны перед глобальными процессами, то обеспечение идеального микроклимата в доме – вполне посильная задача.

Микроклимат помещений – это показатели температуры, влажности и количества свежего воздуха, зафиксированные в местах нашего проживания или работы. При оптимальном климате организм не тратит сил на адаптацию к внешним условиям, соответственно – сохраняет энергию для более важных внутренних процессов. Например, в жаркое время года, наше тело тратит немало усилий на активацию механизмов терморегуляции. Это приводит к снижению концентрации внимания, усталости и слабости.

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К счастью, сегодня существует множество проверенных способов организовать идеальный микроклимат помещений. Собрали 5 самых популярных!

Система кондиционирования



Daikin предлагает высококачественные кондиционеры, которые поддерживают оптимальную температуру воздуха / Фото Daikin

Согласно рекомендациям ВОЗ, постоянная температура воздуха в помещении должна достигать 19 – 22°C. Высокие показатели негативно влияют на слизистые оболочки и даже приводят к респираторным заболеваниям. Людям пожилого возраста тоже некомфортно в помещении с повышенной температурой – в ночное время она может спровоцировать серьезные осложнения, в частности, сердечные приступы.

Чтобы подобрать комфортный микроклимат, следует учесть пожелания всех жителей дома. Кондиционер должен охватывать полный диапазон режимов, чтобы вам было проще отрегулировать оптимальную температуру, которая подходит вам и родным. Блок считается качественным, если он предлагает работу без сквозняков и может использоваться только как вентилятор. Эффект флотации, который является дополнительным преимуществом современных кондиционеров, автоматически распределяет потоки воздуха по всем помещениям и обеспечивает стабильный климат. Это поможет не допустить переохлаждения детей и членов семьи пожилого возраста.

Очистители воздуха



Система очистки воздуха / Фото Daikin

Воздухоочистители – еще одна важная составляющая поддержания здорового микроклимата. Обратите внимание, чтобы выбранный прибор отвечал трем основным критериям:

отфильтровывал бактерии и вирусы,

регулировал уровень влажности,

устранял неприятные запахи.

Популярные производители, такие как Daikin, обеспечивают очистители электростатическим HEPA-фильтром, который эффективно вылавливает частицы пыли. Стримерная технология в свою очередь окисляет вредные вещества, попавшие на фильтр, что обеспечивает их быстрое выведение из воздуха.

Вентиляция

От небольших систем с рекуперацией тепла до габаритных вентиляционных установок – вы можете самостоятельно выбирать решения для вентиляции, которые обеспечат вас свежим воздухом и создадут здоровую и комфортную атмосферу в жилых, коммерческих или промышленных помещениях.

Вазоны



Как обеспечить идеальный микроклимат дома / Фото Unsplash

Растения – легкие вашего дома. Они очищают воздух и насыщают его кислородом. Кроме того, каждый вазон обладает своими уникальными свойствами: герань может уничтожать стафилококки и стрептококки, а туя и кипарис – насыщают воздух эфирными маслами, которые помогают бороться со стрессом. Дополните современные технологии живыми цветами, чтобы усилить эффект обоих инструментов.

Регулярная влажная уборка

Влажность – еще одна важная составляющая здорового микроклимата. Она не должна опускаться ниже 40%, а в идеале – составлять 60%. Если вы еще не обжились климатическими системами с функцией увлажнения, поможет банальное влажную уборку. Этот простой способ быстро освежит воздух и, хоть и не на долгое время, создаст благоприятный микроклимат, уничтожив тысячи бактерий, пыль, остатки пищи и мелкий мусор.