Оазис в небольшой квартире: фото уютного интерьера

В мегаполисах, переполненных зданиями, торговыми центрами и асфальтом, трудно найти участок нетронутой природы. Особенно остро эта проблема волнует тех, кто живет в небольших квартирах, удаленных от лесов, озер и парков. Однако бразильские архитекторы сумели совместить практические решения и зелень в одном пространстве. Как им это удалось и как выглядит результат – далее.
Основная цель ремонта заключалась в том, чтобы создать уютное пространство, где можно расслабиться и почувствовать связь с природой. Сначала архитекторам пришлось изменить конфигурацию квартиры, чтобы зонировать ее на кухню, гостиную, рабочее пространство и техническое помещение.
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В течение первых нескольких дней демонтажа, архитекторы обнаружили оригинальный кафель и массивный деревянный пол. Это стало вдохновением для последующих решений.
Минимум цветовых акцентов не нагружает пространство / Фото Dwell
Комнатные растения в интерьере / Фото Dwell
Чтобы дополнить найденные элементы квартиры, в ванной комнате появился стильный пол с тераццо. Все пространство связанно стеклянными перегородками. Благодаря отсутствию классических дверей, квартира выглядит просторной и светлой.
Оригинальная плитка / Фото Dwell
Архитекторы использовали стеклянные перегородки / Фото Dwell
Освободившееся пространство архитекторы использовали для обустройства зоны отдыха.
Оригинальная зона отдыха / Фото Dwell
Рабочее пространство / Фото Dwell
Комнатные растения расположены по всей квартире / Фото Dwell
Между спальней и санузлом обустроена стеклянная раздвижная перегородка / Фото Dwell
Вся зелень, которая украшает квартиру – это собственная коллекция заказчика. Для того чтобы удачно расположить комнатные растения, архитекторы решили обратиться к идее повторного использования. Древесина громоздких шкафов, занимавших много пространства в старом варранте, стала материалом для подвесных полок.
Комнатные растения в интерьере / Фото Dwell
Комнатные растения в интерьере / Фото Dwell
Подвешенная зелень создает ненавязчивый визуальный барьер между столовой и гостиной. Это позволяет естественному свету удачно обыгрывать зеленые оттенки.