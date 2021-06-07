Основная цель ремонта заключалась в том, чтобы создать уютное пространство, где можно расслабиться и почувствовать связь с природой. Сначала архитекторам пришлось изменить конфигурацию квартиры, чтобы зонировать ее на кухню, гостиную, рабочее пространство и техническое помещение.

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В течение первых нескольких дней демонтажа, архитекторы обнаружили оригинальный кафель и массивный деревянный пол. Это стало вдохновением для последующих решений.

Уютная квартира
Минимум цветовых акцентов не нагружает пространство / Фото Dwell

Комнатные растения в интерьере
Комнатные растения в интерьере / Фото Dwell

Чтобы дополнить найденные элементы квартиры, в ванной комнате появился стильный пол с тераццо. Все пространство связанно стеклянными перегородками. Благодаря отсутствию классических дверей, квартира выглядит просторной и светлой.

Кухня зі скляною перегородкою
Оригинальная плитка / Фото Dwell

Кухня зі скляною перегородкою
Архитекторы использовали стеклянные перегородки / Фото Dwell

Освободившееся пространство архитекторы использовали для обустройства зоны отдыха.

Зона відпочинку
Оригинальная зона отдыха / Фото Dwell

Робочее пространство
Рабочее пространство / Фото Dwell

Спальня
Комнатные растения расположены по всей квартире / Фото Dwell

Спальня
Между спальней и санузлом обустроена стеклянная раздвижная перегородка / Фото Dwell

Вся зелень, которая украшает квартиру – это собственная коллекция заказчика. Для того чтобы удачно расположить комнатные растения, архитекторы решили обратиться к идее повторного использования. Древесина громоздких шкафов, занимавших много пространства в старом варранте, стала материалом для подвесных полок.

Комнатные растения в интерьере
Комнатные растения в интерьере / Фото Dwell

Квіти в інтер'єрі
Комнатные растения в интерьере / Фото Dwell

Подвешенная зелень создает ненавязчивый визуальный барьер между столовой и гостиной. Это позволяет естественному свету удачно обыгрывать зеленые оттенки.