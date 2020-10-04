Интерьер маленькой лесной избушки в Литве поражает своим милым уютом. Это идеальное место для романтического отдыха или творческого уединения.

Площадь крошечного дома составляет всего 14 квадратных метров, сообщает Archdaily.

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С террасы можно любоваться природой / Фото Archdaily

Проект называется Etno Hut. В нем можно реализовывать давние мечты: от занятий йогой до создания творческой мастерской.



Интерьер выглядит довольно изысканно / Фото Archdaily

В доме все продумано так, чтобы два человека обосновались здесь с комфортом. Он может удовлетворить основные потребности.

Здание висит на склоне, позади него – густой лес. Впереди открытое пространство, с террасы можно любоваться прекрасными видами.



Пол внешней части покрыт деревом / Фото Archdaily

Мини-дом создавали так, чтобы его влияние на местную экологию был минимальным. Стальной фундамент вручную закрепили на поверхности.

Конструкцию стен изготовили из SIP-плит. Ее собрали за 3 дня.



Здесь есть просторный санузел / Фото Archdaily

В доме есть мини-кухня со всем необходимым, большая двуспальная кровать и ванная с просторной душевой кабиной. При необходимости можно достать еще одну раздвижную кровать.



Панорамное окно дает много света / Фото Archdaily

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Основным преимуществом Etno Hut называют то, что здесь нет мебели-конструкторов и лестниц. Именно эти элементы создают основные неудобства в маленьких домиках.



В такой домик хочется возвращаться / Фото Archdaily

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