О чем следует помнить при установке и обслуживании кондиционера: практические советы

Перед покупкой кондиционера важно узнать не только о технических характеристиках прибора, но и о специфике его установки. Что учесть перед началом эксплуатации, чтобы оборудование работало долго и качественно – далее.

Первое, что нужно учесть перед покупкой кондиционера – тип помещения: оконные кондиционеры-моноблоки подойдут для установки на даче. Сплит-системы – универсальное решение для квартир и офисов. Торговые центры, гостиницы, просторные апартаменты требуют монтажа мультисплит-систем, внутренние блоки которых создают здоровый микроклимат в нескольких помещениях одновременно.

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Важными факторами при выборе кондиционера являются показатели мощности, материал и функции. Количество практических функций, которые будут упрощать жизнь, существенно выше у производителей из премиум сегмента. Но и цена такой техники будет выше. При этом, важно понимать, что даже самая дорогая техника окажется бесполезной, если неправильно рассчитать местоположение внутреннего блока сплит-системы или пренебрегать правилами эксплуатации.

Правила установки кондиционера



Рассчитайте расстояние до потолка и соседних стен / Фото Daikin

Чтобы скрыть коммуникации, монтаж внутреннего блока желательно проводить во время ремонта помещения.

Расстояние до потолка и стен должно составлять минимум 10 сантиметров. От внутреннего блока к точке выхода коммуникаций – не менее 50 сантиметров.

От внутреннего блока к точке выхода коммуникаций – Расположение кондиционера в нишах, за шторами или шкафами – не лучшая идея, поскольку стены или текстиль ограничивают охлажденный воздушный поток.

Чтобы не допустить накопления и выброса конденсата, устройство должно располагаться в горизонтальном положении.

Кондиционер не устанавливается над элементами отопительной системы. В таком случае температурный датчик фиксировать постоянно высокую температуру, а само устройство будет чрезмерно охлаждать помещения. Это может привести к преждевременному износу деталей.

В таком случае температурный датчик фиксировать постоянно высокую температуру, а само устройство будет чрезмерно охлаждать помещения. Это может привести к преждевременному износу деталей. Также эксперты советуют не размещать систему напротив мест, где вы проводите много времени. Это поможет избежать прямого охлажденного воздушного потока. Если же помещение компактное, выберите кондиционер, среди опций которого предусмотрен комфортный режим. В блоках Daikin предусмотрена автоматическая смена угла заслонок , зависит от заданного режима. Во время охлаждения воздуха направляется в основном вверх, чтобы избежать холодных сквозняков, а в режиме нагрева – вниз, чтобы держать ваши ноги в тепле.

, зависит от заданного режима. Во время охлаждения воздуха направляется в основном вверх, чтобы избежать холодных сквозняков, а в режиме нагрева – вниз, чтобы держать ваши ноги в тепле. Во время работы кондиционера в режиме охлаждения, не допускайте попадания в помещение прямых солнечных лучей. Позаботьтесь, чтобы на окнах были шторы или жалюзи.

Эксплуатация



Выбирайте кондиционеры с функцией автоматической диагностики / Фото Daikin

Чтобы кондиционер функционировал как можно дольше, а выявление неполадок не забирало лишнего времени, позаботьтесь, чтобы сплит-система включала функцию автоматической диагностики. Она упрощает техническое обслуживание кондиционера, информируя о неполадках оборудования или отклонения от нормального режима работы.

Кроме этого, эксперты рекомендуют хотя бы раз в год очищать внутренний и промывать внешний блок. Чтобы не повредить детали, к работам следует привлечь специалистов, занимающихся установкой и обслуживанием сплит-систем.

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Еще один нюанс касается фильтров. Перед началом эксплуатации уточните у производителя или продавца-консультанта о продолжительности их службы. В зависимости от выбранной линейки, фильтры Daikin прекрасно справляются со своими функциями в течение 1 – 2 лет. Если на дисплее появляется иконка, которая означает, что пора чистить фильтр, следует обратиться в сервисную службу. Убедитесь, что все работы по очистке воздушного фильтра и панелей проводятся с помощью воды, температура которой ниже 50°C.

Помните, что правильное установление и соблюдение правил эксплуатации продлят срок службы всей системы, которая отвечает за оптимальный и здоровый микроклимат, а это – важная предпосылка комфорта в вашем доме.