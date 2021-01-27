За цирк без животных: каким стал дизайн нового супермаркета Сильпо под Киевом
Тематический супермаркет сети "Сильпо" открыли в Боярке под Киевом. В его интерьере использовали цирковую тематику.
Источник: Silpo.ua
Дизайн нового супермаркета посвятили цирку без животных. Заведение имеет площадь 1798 квадратных метров.
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Клетка для мотоциклистов, встроенная в потолок / Фото Silpo.ua
Стены супермаркета украсили росписями в винтажном стиле. На потолке разместили воздушный шар и "шар смелости" – это аттракцион в форме сферы, внутри которой ездили мотоциклисты.
В центре "шара смелости" разместили не мотоцикл, а электроскутер – в знак уважения к природе. Представители супермаркета утверждают, что именно на таких курьеры развозят заказы.
Цирковая тематика в интерьере супермаркета / Фото Silpo.ua
Также под потолком смонтировали железнодорожные рельсы с символом Боярки – паровозом "Кукушка". "Кукушкой" назвали паровоз серии К, который имел усиленный паровой котел и увеличенный диаметр колес. Также в инсталляцию добавили кукушат, которые играют паровозом.
К потолку прикрепили паровоз, как символ Боярки / Фото Silpo.ua
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