Тематический супермаркет сети "Сильпо" открыли в Боярке под Киевом. В его интерьере использовали цирковую тематику.

Источник: Silpo.ua

Дизайн нового супермаркета посвятили цирку без животных. Заведение имеет площадь 1798 квадратных метров.

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Клетка для мотоциклистов, встроенная в потолок / Фото Silpo.ua

Стены супермаркета украсили росписями в винтажном стиле. На потолке разместили воздушный шар и "шар смелости" – это аттракцион в форме сферы, внутри которой ездили мотоциклисты.

В центре "шара смелости" разместили не мотоцикл, а электроскутер – в знак уважения к природе. Представители супермаркета утверждают, что именно на таких курьеры развозят заказы.



Цирковая тематика в интерьере супермаркета / Фото Silpo.ua

Также под потолком смонтировали железнодорожные рельсы с символом Боярки – паровозом "Кукушка". "Кукушкой" назвали паровоз серии К, который имел усиленный паровой котел и увеличенный диаметр колес. Также в инсталляцию добавили кукушат, которые играют паровозом.



К потолку прикрепили паровоз, как символ Боярки / Фото Silpo.ua

В ряде городов Украины существует запрет на работу передвижных цирков с животными. Не будут покупать новых животных и в государственные цирки – так заявило Министерство культуры в 2019 году. Однако животные все еще эксплуатируются в украинских цирках.