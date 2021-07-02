Новые умные технологии: как выбрать идеальную климатическую технику для дома

С каждым годом в наших домах становится все больше умных технологий. Смартсистемы экономят наше время, силы и средства, берегут наш покой и бюджет, моментально предупреждая об авариях и попытках несанкционированного проникновения.

Управлять освещением, цифровой аппаратурой, шторами, жалюзи, выключателями сегодня можно на расстоянии. Уже не является диковинкой дистанционный надзор за домом – за тем, что происходит в доме и вокруг него. А работы-помощники давно стали неотъемлемыми атрибутами современного быта.

Интересно Как правильно выбрать кондиционер для дома: практические советы

"Умнеют" не только системы безопасности, противопожарные сигнализации, замки, парковки, а также холодильники и кровати. Такое разнообразие радует, но вместе с тем и смущает. Как с богатейшего ассортимента смартсистем выбрать нужные? Разберемся же, на какую технику следует прежде всего обратить внимание.

Новые технологии для поддержания микроклимата



Умная система Daikin для управления климатом в доме / Фото Daikin

Прежде чем обустраивать кухню умной электроникой, а спальню – анатомическими подушками с сенсорами, позаботьтесь об общем здоровье семьи, позвав на помощь современные технологии для поддержания оптимального микроклимата во всем доме. И начните обновление дома с обеспечения кондиционирования и очистки воздуха в ней.

За контроль климата отвечают умные агрегаты. Они способны поддерживать алгоритмически настроенные параметры температуры, влажности и химического состава воздуха. Комплект оборудования от одного производителя позволяет централизовать управления всеми климатическими устройствами.

Эффективная система климат-контроля:

Поддерживает оптимальный баланс между температурой и влажностью.

между температурой и влажностью. Уменьшает количество пыли в воздухе (что особенно актуально в летнее время года).

в воздухе (что особенно актуально в летнее время года). Очищает воздух от аллергенов и неприятных запахов.

от аллергенов и неприятных запахов. При этом потребляет минимум такой дорогой электроэнергии.

такой дорогой Удобна в эксплуатации.

Перед установкой системы из нескольких климатических устройств следует проанализировать особенности пространства. Лучше всего с этим справится специалист-установщик: он изучит план помещения и создаст визуализированный проект размещения климат-системы. Чтобы все ее составляющие гармонично вписались в интерьер, советуем обратить внимание на производителей, которые предлагают широкую линейку цветных решений.

Будет разумным установить кондиционер одновременно с очистителем воздуха. Важно позаботиться и о других элементах регулирования климата: отоплении, вентиляции и тому подобном. Хаотично устанавливая технику, вы потеряете много времени и средств – а набор отдельных устройств все равно не сможет стать полноценной автоматизированной климат-системой, которая регулирует все климатические показатели в помещении.

Кондиционеры с интеллектуальным тепловым датчиком



Каким должен быть разумный кондиционер / Фото Daikin

Современные кондиционеры оснащаются интеллектуальными тепловыми датчиками, которые самостоятельно определяют температуру поверхностей. Растровый датчик определяет температуру в помещении, после чего равномерно распределяет воздух по всей его площади. Согласно с настройками кондиционер переходит в потоковый режим, направляя теплый или прохладный воздух в соответствующие участки помещения.



Датчик измеряет температуру, разбивая помещение на 64 квадраты / Фото Daikin

Если вы не дома, современными домашними смартсистемамы, в том числе кондиционерами, можно управлять дистанционно – со смартфона. Выбрав климатическое оборудование из линейки Daikin Stylish, вы сможете прецизионно контролировать его работу:

Устанавливать расписание действий и температурных режимов для различных помещений, а также режим "отпуска".

действий и температурных режимов для различных помещений, а также режим "отпуска". Программировать таймер для включения и выключения системы.

для включения и выключения системы. Отслеживать потребление электроэнергии в режиме реального времени.

Голосовое управление облегчает взаимодействие с приложением для климат-системы, установленным на смартфоне.

Итак, все, что нужно для дистанционного формирования домашнего климата, – смартфон, скачанное на него приложение и мобильная связь. Вы сможете вывести на экран смартфона общую информацию о "погоде" дома, а также получите доступ к корректировке климатических условий в помещении.

Очистка и увлажнение воздуха



Выбирайте очиститель воздуха, который требует минимального обслуживания / Фото Daikin

Стримерные устройства для очистки, увлажнения и дезодорации воздуха вывели наше представление о комфорте в помещении на качественно новый уровень. Так, вертикальные очистители воздуха MCK55W от Daikin кроме поддержания оптимального микроклимата уничтожают бактерии, вирусы, убирают загрязняющие вредные вещества, грязь и неприятные запахи.

Еще одно неоспоримое преимущество современных очистителей воздуха – простота эксплуатации. В отличие от техники старшего поколения, здесь не требуется замена фильтров предварительной очистки, которые вылавливают крупные фракции пыли. Также не требуют дополнительного обслуживания блоки стримера и генерации активных плазменных ионов.

Итак, умные технологии – это разумные инвестиции. Конечно, стоит смарттехника недешево, но комфорт и здоровье жителей вашего дома, думаем, того стоят.