Новогодняя вечеринка: как креативно украсить дом для встречи гостей

Домашняя вечеринка – это отличный способ весело провести время с друзьями и встретить грядущий год. Такие мероприятия ассоциируются с легкостью, смехом и весельем с шампанским, потому и декор должен быть соответствующий.

Устроить новогодний ужин можно двумя способами: за столом или в виде шведского фуршета. Независимо от того, какой вариант вы выберете, позаботьтесь о том, чтобы стол радовал своим оформлением. Помните, что в новогоднюю ночь можно позволить себе все, что угодно!

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Следует сосредоточиться на двух-трех цветах. Благодаря этому вы избежите неэстетичного захламленного эффекта.

Волшебная атмосфера / Фото pexels

Украшения можно подвешивать к потолку, рядом с окном или вокруг входной двери. Пусть из люстры выглядывают звезды, а из стен – блестящие гирлянды. Помните, что многие интересные украшения можно сделать самостоятельно!

Среди хитов сезона – эффектные помпоны. Такие блестящие шарики можно повесить на карниз для окон или прямо над новогодним столом.

Невероятные детали / Фото pexels

Новогодняя ночь – это волшебная вечеринка, где атмосфера интерьера имеет особенное значение. Чтобы создать интимную, слегка загадочную ауру праздника, обязательно продумайте аранжировку освещения! Выберите золотые орнаменты в виде изящно мерцающих гирлянд, бумажных звездочек и стеклянных фонариков.

Очаровательная аура / Фото pexels

Украсьте окно легкими шторами, а на подоконнике поставьте ажурные фонарики и подсвечники. Тонкие свечи можно найти в декоративных канделябрах на главном столе и на вспомогательных консолях.

Если в гостиной есть настенные бра и настольные лампы, которые дают сдержанный мягкий свет, используйте их и откажитесь от верхнего освещения.