Новогодняя вечеринка: как креативно украсить дом для встречи гостей
Источник:24 канал
Домашняя вечеринка – это отличный способ весело провести время с друзьями и встретить грядущий год. Такие мероприятия ассоциируются с легкостью, смехом и весельем с шампанским, потому и декор должен быть соответствующий.
Устроить новогодний ужин можно двумя способами: за столом или в виде шведского фуршета. Независимо от того, какой вариант вы выберете, позаботьтесь о том, чтобы стол радовал своим оформлением. Помните, что в новогоднюю ночь можно позволить себе все, что угодно!
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Следует сосредоточиться на двух-трех цветах. Благодаря этому вы избежите неэстетичного захламленного эффекта.
Украшения можно подвешивать к потолку, рядом с окном или вокруг входной двери. Пусть из люстры выглядывают звезды, а из стен – блестящие гирлянды. Помните, что многие интересные украшения можно сделать самостоятельно!
Среди хитов сезона – эффектные помпоны. Такие блестящие шарики можно повесить на карниз для окон или прямо над новогодним столом.
Новогодняя ночь – это волшебная вечеринка, где атмосфера интерьера имеет особенное значение. Чтобы создать интимную, слегка загадочную ауру праздника, обязательно продумайте аранжировку освещения! Выберите золотые орнаменты в виде изящно мерцающих гирлянд, бумажных звездочек и стеклянных фонариков.
Украсьте окно легкими шторами, а на подоконнике поставьте ажурные фонарики и подсвечники. Тонкие свечи можно найти в декоративных канделябрах на главном столе и на вспомогательных консолях.
Если в гостиной есть настенные бра и настольные лампы, которые дают сдержанный мягкий свет, используйте их и откажитесь от верхнего освещения.