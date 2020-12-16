Если вам надоели стандартные пластиковые украшения на елку, замените их декором из сухофруктов. Сушеные апельсины и лимоны имеют стильный вид, приятный запах и подходят к любому интерьеру.

Редакция Дизайн 24 рассказывает, как сделать оригинальный декор из сухофруктов.

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Декоративный венок на дверь / Фото Pinterest

Сухофрукты – долговечный декор, который будет радовать вашу семью в течение нескольких лет подряд. Такие украшения экологичные, приятные на ощупь и имеют прекрасный аромат.

Сухофрукты над камином:

Как сделать сухофрукты для декора

Нарежьте апельсины, лимоны, грейпфруты тоненькими кружочками. Промокните их бумажным полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу.

Далее можно выбрать способ, как высушить фрукты.



Самый простой вариант декора / Фото Elledecoration

В духовке



Как высушить фрукты / Фото 365news.biz

Разогрейте духовку на 90-100 градусов. Выложите фруктовые кружочки на противень, держите в духовке примерно 1 час. Переверните фрукты и снова оставьте их в час.

Таким образом сушка фруктов требует от 2 до 8 часов, в зависимости от духовки, толщины кусочков, сочности фруктов. Во время сушки этим способом нужно следить, чтобы фрукты не сгорели.



Сухофрукты на елке / Фото Elledecoration

На батарее

Выложите кусочки сухофруктов на бумагу или пергамент. Не используйте газету: краска может остаться на фруктах. Оставьте декор на подоконнике или на полу возле батареи.



Кусочки фруктов в миске можно использовать как самостоятельный декор / Фото 365news.biz

Различным фруктам требуется разное время для того, чтобы высохнуть полностью. В целом этот процесс продлится 1-2 недели. Когда кусочки высохнут, они станут твердыми и изменят цвет. Например, мякоть апельсинов становится темно-красной.



Вариант яркого веночка / Фото Elledecoration

Сухофрукты можно развесить на нитях.

В дегидраторе

Если есть дегидратор – сушилка для фруктов, – сделать декор очень просто. Выставьте соответствующий режим, загрузите кусочки и наслаждайтесь результатом.



Гирлянда из фруктов / Фото Pinterest

Идеи декора из сухофруктов

Веночек на дверь

За основу можно взять венок из искусственных сосновых веток – такие продаются в супермаркетах. Или собрать веточки и сделать заготовку самим.



Веночек из сухофруктов / Фото Pinterest

С помощью пистолета с клеем приклейте кусочки апельсинов, лимонов и даже яблок на венок. Используйте также специи: звездочки аниса, корицу, кардамон.



Вариант экологической елки / Фото Pinterest

Декор из орехов и сухофруктов:

Основу можно заклеить полностью, чтобы ее не было видно. А можно только немного украсить сухофруктами. Венок с прекрасным ароматом станет любимым в семье.



Украшение на потолок / Фото Pinterest

Елочные украшения



Елочные игрушки из апельсинов / Фото vilingstore.net

Чтобы сделать такие, нужна только ваша фантазия. Миксуйте различные фрукты, специи, шишки, желуди и т. Связывайте их декоративными лентами или нитями – декор готов.



Елка из сухофруктов / Фото 365news.biz

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Подсвечник с сухофруктами



Простой подсвечник / Фото 365news.biz

Самый простой вариант – взять блюдце или тарелку, поставить на нее одну или несколько свечей и украсить пространство между ними сухофруктами, веточками и шишками.



Оригинальная гирлянда / Фото Pinterest

Декоративное панно



Панно из специй и сухих фруктов / Фото Pinterest

Для него понадобится натуральная ткань: циновка, лен, мешковина и тому подобное. Украсьте панно не только сухофруктами, но и крупами, фасолью, горохом. Используйте джутовые и хлопчатобумажные нити.